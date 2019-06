Owoce w biurze? Wolimy dobre warunki pracy

Polacy szukają pracy w różnych branżach, odpowiadają przede wszystkim na ogłoszenia z widełkami płacowymi, a interesują ich profesje: kierowcy/kuriera, kasjera i budowlańca – wynika z raportu OLX.

Serwis OLX w swoim raporcie „OLX Know How 2019” podsumował ruch na jednej z najpopularniejszej kategorii swojego portalu – Pracy. Średnio w tej zakładce umieszczanych jest miesięcznie 100 tys. ogłoszeń z czego 61 proc. to nowo dodane oferty.

Najwięcej anonsów o pracę w październiku 2018 r. dotyczyło: produkcji (10 tys.), zatrudnienia w charakterze kasjera/ekspedienta (9,8 tys.) oraz w charakterze kierowcy/kuriera (9,7 tys.). Natomiast najczęściej, poza wymienionymi profesjami, odpowiadano również na ogłoszenia dotyczące pracy przy budowie i remontach. Najwięcej aplikacji otrzymują ogłoszenia z widełkami zarobków (o 48 proc. więcej).

Jak czytamy w raporcie, użytkownicy są otwarci na pracę w wielu branżach i zwykle poszukują zatrudnienia w więcej niż jednej kategorii. I tak 67 proc. osób aplikujących w kategoriach HR, 65 proc. w kategorii Finanse oraz 51 proc. w Obsłudze klienta/call center odpowiadało na ogłoszenia także w dziale Administracja biurowa. Grupy zawodowe najbardziej skłonne do poszukiwania pracy w innych kategoriach to użytkownicy działów: Hotelarstwo, HR, Przedstawiciele handlowi i pracownicy ochrony.

Z badań jakościowych przeprowadzonych we współpracy z kilkudziesięcioma użytkownikami serwisu wynika, że pracownicy przywiązują większą wagę do elementarnych potrzeb, takich jak właściwe warunki i narzędzia pracy niż benefity w postaci np. owocowych poniedziałków.

"Oczekiwania dotyczące normalnych warunków i narzędzi pracy sprowadzają się do tego, by pracownicy mogli wykonywać ją fachowo w poczuciu bezpieczeństwa zdrowia i życia. W praktyce odnosi się bezpośrednio do m.in. sprawnych i odpowiednio wyposażonych aut, ochrony przed pyłem i hałasem oraz przerw zapewniających regenerację fizyczną i psychiczną. Zasady normalnej współpracy obejmują przede wszystkim: jasne, zrozumiałe i jednoznaczne sformułowanie zakresu zadań, określenie czasu pracy oraz jego rzetelne rozliczanie" - czytamy w opracowaniu raportu.

Weronika Szkwarek