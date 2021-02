Świetna premiera dema gry "Outriders"

Notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych studio People Can Fly zaprezentowało w czwartek po południu wersję demonstracyjną gry "Outriders". Tytuł z miejsca rozbudził ogromne zainteresowanie użytkowników Steama.

"Outriders" to jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich premier 2021 roku nie tylko przez graczy, ale i przez inwestorów. Odpowiedzialne za nią studio People Can Fly (PCF) zadebiutowało na giełdzie w grudniu ubiegłego roku, a oferta wzbudziła wówczas ogromne zainteresowanie wśród inwestorów. Popularnością cieszyła się i sama przygotowywana gra, znajdowała się ona bowiem wówczas w dwudziestce najbardziej globalnych wyczekiwanych tytułów przez użytkowników platformy Steam.

Premierę "Outriders" zapowiedziano na 1 kwietnia, już wczoraj po południu gracze mogli jednak posmakować nieco świata, który przygotowali im twórcy z PCF. Wieczorem zadebiutowała wersja demonstracyjna gry (tzw. demo) na platformy PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S i Xbox One.

The Outriders Demo is out now!



Download it here for free: https://t.co/aRFxFQxR3i



•Full Prologue & Opening to the game

•Play Solo or Co-op

•Choose from all four classes

•Transfer progress to the full game



Play the Outriders Demo now pic.twitter.com/D54kXT9aJN