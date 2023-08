Otwierasz dokument i tracisz swoje dane. Tak teraz działają oszuści

Brytyjska Komisja Wyborcza padła ofiarą cyberataku. Wykradziono dane nawet 40 mln osób Brytyjska Komisja Wyborcza ujawniła we wtorek, że padła ofiarą "złożonego cyberataku", w wyniku czego "wrogim podmiotom" udało się uzyskać dostęp do milionów danych wyborców, choć nie ma ryzyka, by mogło to wpłynąć na wyniki jakichkolwiek wyborów.