OtwieraMY. Restauracje, siłownie i kluby otwarte mimo obostrzeń

Przedłużenie obostrzeń do końca stycznia pogorszyło nastroje wśród właścicieli restauracji, hoteli czy siłowni. Wielu mówi dość i dołącza do akcji #otwieraMY zrzeszającej tych, którzy mimo zakazu otworzyli swoje lokale lub próbują obchodzić obostrzenia.

Restauratorzy, hotelarze i inni są na skraju, wielu musiało zamknąć swoje biznesy, przeprowadzić zwolnienia. Już trzy miesiące branża gastronomiczna nie może wydawać posiłków inaczej niż na wynos. Część właścicieli firm postanowiła dołączyć do akcji #otwieraMY.

W sieci można zobaczyć na mapie, jakie atrakcje pozostają w naszej okolicy otwarte. Dla przykładu we Wrocławiu otwarte jest Centrum Laser Tag. W opisie napisano, że Kwartera główna działa w zakresie "sprzedaży" sprzętu sportowego i do gry, w ramach której można przeprowadzić testy oferowanych towarów. Na liście znalazły się kluby fitness, restauracje, kawiarnie, kluby muzyczne, hotele czy bary.

Argumentem dla przedsiębiorców, którzy nie boją się kar nakładanych przez sanepid, jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, stwierdzający, że lockdown był niezgodny z Konstytucją i zlikwidował karę 10 tys. nałożoną na fryzjera przez sanepid. W Polsce nie obowiązuje jednak prawo precedensowe.

"Zgodnie z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 października 2020 r. II SA/Op 219/20 bez wprowadzenia stanu klęski żywiołowej rząd nie może zakazać określonych zakresów działalności. Tak więc zakaz prowadzenia dzielności dyktowany aktami wykonawczymi Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi jest bezprawny. Także stosowane ograniczenia, o których mowa w art. 22 Konstytucji RP, nie mają prawidłowej podstawy prawnej, gdyż upoważnienie ustawowe nie zawiera jakichkolwiek wytycznych do wydawanych aktów wykonawczych, co jest sprzeczne z art. 92 Konstytucji RP. Tym samym żaden mandat wystawiony przez policję oraz sanepidowska kara administracyjna nie ma prawa dojść ostatecznie do skutku. Wobec powyższych faktów prawnych popartych przez wyrok WSA w Opolu, czas zakończyć gospodarczy lockdown" podają autorzy mapy #otwieraMY.

Gowin: Wyłączenie z tarcz branżowej i finansowej karą dla firm łamiących przepisy

Wicepremier Gowin odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej był pytany o to, czy będą kary dla przedsiębiorców, którzy mimo restrykcji otworzą od działalność. "Myślę, że najdotkliwszą karą dla firm łamiących przepisy będzie wyłączenie z tarczy branżowej i tarczy finansowej - wskazał Gowin.

Przypomniał, że w zależności od wielkości firm, na przedsiębiorców czeka 35 mld zł. "W ramach tarczy branżowej za grudzień i styczeń planujemy przekazać kolejne 7 mld zł. Mogę powiedzieć tylko w imieniu naszego ministerstwa, że przedsiębiorcy łamiący przepisy sami wykluczą się z pomocy nie rządowej, ale pomocy wszystkich płacących podatki" - podkreślił.

"Jeżeli sytuacja pandemiczna nie poprawi się w kolejnych tygodniach czy miesiącach, oczywiście będziemy przedłużać czy rozszerzać różne programy pomocowe” - zapowiedział Gowin.

Dodał, że łączna wartość pomocy, która już została udzielona przedsiębiorstwom, sięgnęła 170 mld zł.

Przypomniał, że w ramach pierwszej tarczy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ciągu ośmiu miesięcy na konto 340 tys. firm trafiło blisko 61 mld zł.

Do kwestii buntu przedsiębiorców odniosła się też wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. "Przedsiębiorcy, który mimo obostrzeń zdecydują się na otwarcie swojej działalności gospodarczej od przyszłego tygodnia będą wyłączeni z pomocy, z instrumentów finansowych wsparcia - zarówno z Tarczy Branżowej, jak i Finansowej PRF 2.0" - podkreśliła.

Jak mówiła Semeniuk, decyzją rządowego zespołu zarządzania kryzysowego oraz rządu, pomoc dla branż, które są w stałym zamknięciu, tzw. lockdownie, zostanie przedłużona o grudzień i styczeń. "Takie rozporządzenie przygotowane przez nasz resort zostanie zaopiniowane i przyjęte na poczet kolejnych tygodni lockdownu. To dodatkowe 7 mld zł dla 40 branż" - wskazała wiceszefowa MRPiT, odnosząc się do pomocy w ramach tarczy branżowej za grudzień i styczeń.

Semeniuk przypomniała, że te branże to przede wszystkim: gastronomia, turystyka, branża eventowa, rozrywkowa, baseny aquaparki, centra rozrywki. "Te wszystkie biznesy, z którymi w sposób stały od marca ub. roku spotykamy się" - mówiła. Dodała, że od 19 października ub.r. tych spotkań odbyło się ponad 30.

"Dodatkowo, dzięki możliwości przygotowania prezesa RM w ramach tarczy branżowej postanowiliśmy rozszerzyć kody PKD o jeden kod wiodący 55.20 związany z turystyką" - powiedziała.

Wiceminister zwróciła uwagę, że "wszyscy jesteśmy po 10 miesiącach trwania pandemii zarówno po stronie rządowej, jak i po stronie przedsiębiorców". "Rozumiemy emocje, również robimy różnego rodzaju analizy europejskie i chciałam zapewnić, że instrumenty, które przygotowujemy dla państwa, oczywiście w postaci rozszerzenia czasowego trwania tarczy branżowej, jak również rozszerzenia kodów PKD i dołączenia do tego kolejnej gałęzi gospodarczej są właśnie dowodem i potwierdzeniem tego, że ten dialog przynosi efektywne i realne skutki" - wskazała.