Otwarto nową fabrykę PepsiCO w Polsce. Zatrudni setki osób do pracy

IT nie nadąża za nowymi technologiami. Pogłębia się niedobór pracowników o pożądanych umiejętnościach Rośnie luka pracowników o niezbędnych umiejętnościach związanych z IT; 70 proc. dyrektorów IT twierdzi, że na rynku jest niedobór kandydatów specjalizujących się w działaniach w chmurze - wynika z raportu ManpowerGroup "IT World of Work".