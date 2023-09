Otwarto całodobowy supermarket na stacji paliw. Będzie działał również w niedzielę

Samoobsługowy sklep Orlenu. Koncern chce rzucić rękawicę Żabce? Orlen bada rynek, by wprowadzić swój własny sklep samoobsługowy z produktami FMCG, czyli takimi które kupujemy najczęściej i/ lub są one zaliczane do kategorii pierwszej potrzeby, a więc napoje, słodycze, kosmetyki, środki czystości, alkohol, papierosy. Słowem asortyment stacji benzynowej, tylko bez tankowania.