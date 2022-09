Otwarto bródnowski odcinek metra w Warszawie

Warszawiacy mogą już korzystać z bródnowskiego odcinka metra. Otwarcie trzech nowych stacji odbyło się w środę w obecności prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Nowy odcinek drugiej linii metra, który w środę oficjalnie został otwarty obejmuje stacje: Zacisze – pod ul. Figara w pobliżu skrzyżowania z ul. Codzienną, Kondratowicza – przy skrzyżowaniu ulic Malborskiej i Kondratowicza oraz Bródno – przy skrzyżowaniu ulic Kondratowicza i Rembielińskiej.

Stacje łączą ponad cztery kilometry torowiska. Za ostatnią stacją powstała również komora torów odstawczych, która będzie służyła do zawracania i postoju pociągów. Wybudowane zostały też trzy wentylatornie.

Na środowej konferencji prasowej prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że nie byłoby tej inwestycji bez pieniędzy Unii Europejskiej. "To trzeba jasno podkreślać na każdym kroku, dlatego, że inwestycji z Unii Europejskiej w Warszawie i w Polsce jest mnóstwo. Przypominam, że Warszawa ponad 18 mld zł uzyskała z Unii Europejskiej i dzisiaj te pieniądze są konieczne, dlatego, że chcemy kończyć kolejne stacje metra" - powiedział Trzaskowski.

Zaznaczył, że długość nowo otwartego odcinka wynosi prawie 4 km. Dodał, że w okolicach mieszka ok. 150 tys. osób i otwarcie nowych stacji powinno ułatwić życie mieszkańcom okolicy, ale również m.in. mieszkańcom Białołęki.

Prezydent stolicy poinformował też, że od czwartku zmieni się częstotliwość kursowania. Metro będzie jeździło co 2 minuty i 50 sekund. Wprowadzone zostaną również zmiany w kursowaniu warszawskiego transportu publicznego. Pojawią się m.in. nowe linie. "Mieszkańcy Bródna będą mogli dojeżdżać metrem do centrum w 20 minut, tak jak ja z Kabat" - powiedział Trzaskowski.

Z Bródna do centrum w ok. 20 minut? Metrem? Dokładnie tak! 🙂 Od dziś do Waszej dyspozycji są 3 nowe stacje #metro2. Pierwszy przejazd już za nami. Zapraszam do korzystania - z nowych stacji i z całej komunikacji miejskiej w @warszawa! @WTP_Warszawa #FunduszeUE #StolicaWygody pic.twitter.com/jTpq4By3eH