Otwarte dane+ mogą otworzyć drogę do wymyślenia własnej aplikacji

Kluczami otwierającymi drogę do sukcesu, jakim jest stworzenie własnej, popularnej aplikacji są: znalezienie niszy, odpowiednich odbiorców, ale też zaplecza, jakim może być baza danych. Ten ostatni punkt można znaleźć na portalu Otwarte dane+, który jest ogromną bazą informacyjną zasilaną przez administrację publiczną, ale też prywatnych dostawców.

172 dostawców oraz blisko 25 tys. danych – tak liczbami można opisać, skądinąd liczbami stojącą, darmową bazę danych Otwarte dane+. Jest to portal współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Polska Cyfrowa, a jego twórcy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, ponieważ będzie on nadal rozwijany z kolejnych transz przeznaczonych na lata 2021-2027.

Portal Otwarte dane+ został stworzony zarówno do celów biznesowych, badawczych, ale też np. dla urzędników przygotowujących raporty i analizy, czy dla obywateli chcących dowiedzieć się czegoś o działaniach państwa. Dostęp jest darmowy, dane są aktualizowane na bieżąco, a skorzystać z nich mogą wszyscy, bez konieczności logowania. Choć założenie konta daje dodatkowe narzędzia, takie jak tworzenie własnych zestawień lub wygodne śledzenie aktualizacji, które nas interesują.

Każdy może znaleźć coś dla siebie

Swoje dane na portalu umieszczają m.in.: Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Biblioteka Narodowa, czy poszczególne ministerstwa oraz samorządy. Wśród kategorii zbiorów danych można znaleźć te, które traktują o gospodarce i finansach, energii, edukacji, nauce oraz technologii.

Sposobów na ich wykorzystanie może być niezliczona ilość. Szukając inspiracji, można spojrzeć w kierunku najpopularniejszych aplikacji, korzystających z zaplecza Otwartych danych+. Mam na myśli, chociażby Jakdojade.pl oraz Czynaczas.pl, które ułatwiają korzystanie z komunikacji miejskiej w wielu miastach. W dbaniu o zdrowie i w umawianiu wizyt lekarskich mogą każdemu pomóc, chociażby aplikacje: Terminy Leczenia NFZ, SwiatPrzychodni.pl, czy RejestrMedyczny.pl. Nawet jedno z narzędzi, które wykorzystywane jest do walki z pandemią koronawirusa – aplikacja Kwarantanna domowa – również korzysta z Otwartych danych+.

Lecz nie samym podróżowaniem do pracy i umawianiem lekarzy człowiek żyje. W przypadku podróży po kraju można skorzystać z aplikacji Polskie Zabytki, aby odnaleźć ciekawe miejsca warte zobaczenia. Osoby chcące odpocząć od miasta mogą wybrać się na łono natury, a aby się na nim nie zagubić, wystarczy posiłkować się mobilnym Bankiem Danych o Lasach (mBDL). Można nawet wśród aplikacji znaleźć pomoc przy wyborze... imiona dla dziecka. BRAIAN, czyli aplikacja zbierająca dane dotyczące imion nadawanych dzieciom od 2000 roku, pozwoli ustalić, jaka jest popularność wśród Franków, Antków czy Hań. I tak, wszystkie te aplikacje funkcjonują w oparciu o bazy danych na opublikowane portalu Otwarte dane+.

Cyfryzacja samorządów

Z darmowego źródła pozyskiwania informacji skorzystały nie tylko publiczne spółki, ale też prywatne przedsiębiorstwa. Do tej pory środki z Funduszów Europejskich pozwoliły sfinansować powstanie Otwartych danych+ oraz zostały przekierowane na pilotażowe przedsięwzięcia mające na celu zmotywowanie przedsiębiorców do stworzenia nowych aplikacji bazujących na dostępnych publicznych danych.

W najbliższym czasie ma wystartować program grantowy realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju. Celem programu jest przeprowadzenie cyfryzacji wśród samorządów. To one właśnie otrzymają fundusze, aby później przekazać je do przedsiębiorców, którzy swoimi pomysłami chcieliby wziąć czynny udział w cyfryzacji administracji samorządów, ale też obszarów nauki, kultury oraz zdrowia. Wysokość grantu może wynieść do 50 tys. złotych.

W planach są również kolejne projekty, których celem będzie wsparcie i rozwój sektora wykorzystującego dane publiczne dostępne na portalu Otwarte dane+. Mają być one skierowane do przedsiębiorców oraz jednostek naukowych i samorządów. Śródki mają być zagwarantowane przez następcę Programu Polska Cyfrowa, który będzie wspierany Funduszami Europejskimi na Rozwój Cyfryzacji na lata 2021-2027. Jednak ze szczegółami musimy jeszcze poczekać.

