Otwarta bankowość – kilka banków w jednym to coraz popularniejsza usługa

fot. Catherine Zibo / Shutterstock

Otwarta bankowość stała się faktem. Dzięki niej klienci zyskali możliwość obsługi rachunków prowadzonych przez inne banki za pomocą swojego konta osobistego. Usługi wykorzystujące rozwiązania open bankingu udostępnia dziś 7 banków – wynika z analizy Bankier.pl.

Otwarta bankowość to idea, którą wprowadziła unijna dyrektywa PSD2 (ang. Payment Services Directive). Opiera się ona na założeniu, że podmioty trzecie – za zgodą klienta – mogą uzyskać dostęp do jego rachunku bankowego. Podmioty trzecie to różnego rodzaju fintechy, czyli nowoczesne firmy technologiczne działające w obszarze finansów, ale także same banki. Dostęp ten jest ściśle regulowany przepisami, a zaciągnięte dane mogą być wykorzystywane tylko w określonych celach.

Dyrektywa PSD2 wprowadziła dwa podstawowe rodzaje usług wykorzystujących otwartą bankowość:

AIS (ang. Account Information Service) – dostęp do informacji o rachunkach prowadzonych w innych instytucjach. W praktyce klient może podpiąć do swojego głównego rachunku konta prowadzone przez inne banki.

PIS (ang. Payment Initiation Service) – to inicjacja płatności z rachunków prowadzonych w innych bankach. Użytkownik po zalogowaniu się do swojego banku może zlecić przelew z rachunku prowadzonego w innej instytucji.

Na polskim rynku prym w zakresie wdrażania rozwiązań z zakresu otwartej bankowości wiodą głównie banki. Pierwszą instytucją, która umożliwiła klientom podgląd rachunków z innych banków, był ING Bank Śląski. Dziś taką usługę oferują także Alior Bank, Bank Millennium, PKO Bank Polski i Santander Bank Polska. W dwóch instytucjach – w Banku Millennium i Santander Banku Polska – dostępna jest także usługa PIS. Użytkownicy mogą zlecać przelewy z rachunków prowadzonych przez inne banki (szczegóły w tabeli poniżej).

Otwarta bankowość także w kredytach

Cztery banki wykorzystują rozwiązania z zakresu otwartej bankowości w procesie kredytowym. Jeśli klient wyrazi zgodę, w trakcie badania zdolności kredytowej bank udzielający pożyczkę sprawdzi historię obrotów na rachunkach prowadzonych w innych bankach. - Klient nie musi przygotowywać żadnych dokumentów dochodowych ani przychodzić z nimi do placówki. Wystarczy, że zaloguje się do swojego banku i wybierze rachunek, na który wpływa jego wynagrodzenie. Za zgodą klienta mBank w tle pobierze niezbędne dane do wydania decyzji kredytowej – informuje mBank, który oferuje taką usługę.

Rozwiązania z zakresu otwartej bankowości w bankach w Polsce Bank Podgląd rachunków z innych banków (AIS) Zlecanie przelewów (PIS) Wnioskowanie o kredyty Potwierdzanie tożsamości Alior Bank Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, Bank Pekao, PKO BP, mBank, Millenium, BNP Paribas nd. Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, Bank Pekao, PKO BP, mBank, Millenium, BNP Paribas nd. Bank Millennium mBank, ING Bank Śląski, Santander Bank Polska, Alior Bank, Bank Pekao, BNP Paribas, Inteligo, Citi Handlowy mBank, ING Bank Śląski, Santander Bank Polska, Alior Bank, Bank Pekao, PKO BP Alior Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP, Santander Bank Polska i Bank BNP Paribas nd. BNP Paribas nd. nd. nd. mBank, ING Bank Śląski, Bank Pekao S.A., Getin Bank, Millenium, Santander Bank, BNP Paribas, Alior Bank ING Bank Śląski Alior Bank, BNP Paribas, mBank, Bank Millennium, Pekao, PKO BP i Santander Bank Polska nd. Alior Bank, BNP Paribas, mBank, Bank Millennium, Pekao, PKO BP i Santander Bank Polska nd. mBank nd. nd. PKO BP, Pekao, ING Bank Śląski, Millennium, Santander Bank Polska, BNP Paribas, Getin Bank, Alior Bank, BOŚ Bank nd. PKO BP Inteligo, Santander Bank Polska, Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe nd. nd. nd. Santander Bank Polska Alior Bank, BNP Paribas, ING, Millenium, PKO BP i Pekao S.A. oraz T-mobile Usługi Bankowe PKO BP, Pekao S.A. Alior Bank, ING oraz T-mobile Usługi Bankowe nd. nd.



Z kolei BNP Paribas wykorzystuje otwartą bankowość do potwierdzania tożsamości klienta. Usługa jest dostępna w sklepach internetowych, w których bank finansuje zakupy na kredyt i jest alternatywą dla potwierdzania tożsamości klienta przelewem złotówkowym. Wystarczy, że klient posiada konto osobiste w banku z dostępem do bankowości elektronicznej, zaloguje się na nie i wyrazi zgodę na udostępnienie informacji. Dane zostaną przekazane do Banku BNP Paribas i na ich podstawie zostanie potwierdzona tożsamość klienta, która jest podstawą uruchomienia kredytu i finansowania zakupu klienta przez bank na rzecz sklepu internetowego.

- Proces kredytowy nie tylko się skraca, ale także jest mniej narażony na ludzkie błędy i nieuwagę, przez co automatycznie staje się bardziej efektywny oraz bezpieczny – mówi Krzysztof Wojciechowski, Dyrektor Departamentu Nowych Modeli Biznesowych i Innowacji Personal Finance w Banku BNP Paribas.

PSD2 to nie tylko open banking

Usługi wykorzystujące rozwiązania z zakresu otwartej bankowości przydadzą się nie tylko klientom wnioskującym o kredyty. Agregacja kilku rachunków w ramach jednego konta ułatwia uporządkowanie finansów osobistych i daje peny wgląd w oszczędności klienta. Dziś usługi z zakresu otwartej bankowości dopiero raczkują, ale można oczekiwać, że w niedalekiej przyszłości agregatory kont osobistych staną się rynkowym standardem.

Na marginesie warto przypomnieć, że dyrektywa PSD 2 odpowiada nie tylko za wprowadzenie na rynek usług AIS i PIS. Inną odczuwalną przez klientów zmianą, jest wprowadzenie przez instytucje finansowe tzw. silnego uwierzytelniania klienta. To za sprawą PSD2 musimy dziś dodatkowo potwierdzać logowanie do systemów bankowości internetowej (SMS-em lub mobilną autoryzacją) oraz częściej wpisywać PIN podczas płatności kartą. Więcej na ten temat w artykule Michała Kisiela pt. "Ważne zmiany dla klientów banków coraz bliżej – płatności, bankowość elektroniczna po nowemu".