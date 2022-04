Otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną we wrześniu

fot. Robert Neumann / / FORUM

Oficjalne otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną nastąpi 17 września tego roku - poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

"17 września zostanie otwarty kanał (przez Mierzeję Wiślaną - PAP) i przepłyną nim pierwsze jednostki" - powiedział Gróbarczyk.

Dodał, że to inwestycja szczególna, która ma charakter przełomowy.

Przekop kanału Mierzei Wiślanej obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć oraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, a także nowy układ drogowy z mostami obrotowymi i budowę sztucznej wyspy na Zalewie.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.(PAP)

autor: Agnieszka Libudzka, Łukasz Pawłowski

