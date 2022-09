Otwarcie Baltic Pipe. "Ten gazociąg przez dziesięciolecia był polskim marzeniem"

fot. Dariusz Górajski / / FORUM

Gazociąg Baltic Pipe przez dziesięciolecia był polskim marzeniem - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości otwarcia gazociągu Baltic Pipe w Budnie k. Goleniowa (Zachodniopomorskie). Wskazywał, że inwestycja wzmocnieni suwerenność naszego kraju i uniezależnieni nas od dostaw z Rosji.

Gazociąg oficjalnie otwarty

W tłoczni gazu w Goleniowie (Zachodnipomorskie) symbolicznie uruchomiono we wtorek przesył gazu przez gazociąg Baltic Pipe. Od 1 października br. popłynie nim do Polski gaz ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Symbolicznego odkręcenia zaworu na gazociągu dokonali prezydent Andrzej Duda, premier Danii Mette Frederiksen i premier Mateusz Morawiecki.

Gazociąg tworzy nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii poprzez Danię do Polski. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System.

Budowa została ukończona w 2022 r., za wyjątkiem dwóch odcinków na terenie Danii, gdzie w 2021 r. na kilka miesięcy wstrzymano prace ze względu na uchylenie pozwoleń środowiskowych. Z powodu tego opóźnienia 1 października system Baltic Pipe ruszy z ograniczoną przepustowością, wykorzystując część systemu duńskiego; system zdolny jest transportować do Polski 10 mld m sześc. gazu.

Energinet poinformował jednak w sobotę, że duński odcinek może osiągnąć pełne zdolności przepustowe miesiąc wcześniej niż przewidywano – do końca listopada br.



Prezydent: Baltic Pipe rozwiązuje również problem dostaw gazu do państw UE

Prezydent podkreślił, że otwierany we wtorek gazociąg Baltic Pipe przez dziesięciolecia był polskim marzeniem. Jak mówił, inwestycja ta pozwoli na dywersyfikację dostaw gazu do Polski, wzmocnieni suwerenność naszego kraju i uniezależnieni nas od dostaw z Rosji.

"Trudno się wzruszać nad fragmentami instalacji gazowej, ale proszę mi wierzyć, to jest naprawdę wzruszający dla mnie moment" - oświadczył Andrzej Duda.

Gazociąg Baltic Pipe ma tworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Jego uruchomienie zaplanowano na 1 października 2022 r. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System.)

W najbliższym czasie do Polski będzie transportowany gaz przez gazociąg Baltic Pipe, który rozwiąże w ogromnej części również problem dostaw gazu do państw UE, bo z Polski ten gaz może być rozdzielany, tam gdzie będzie potrzebny - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda.

Przy tłoczni gazu w Goleniowie (Zachodniopomorskie) trwa uroczysta konferencja prasowa połączona z symbolicznym uruchomieniem przesyłu w gazociągu. Baltic Pipe to nowa droga dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Przesył gazu w kierunku Polski ma ruszyć 1 października.

Prezydent przypomniał, że w 2016 roku ruszyły prace koncepcyjne, przygotowawcze dotyczące gazociągu. Jak wskazywał, "mało kto spodziewał się, że uda się tę inwestycję zakończyć w terminie". "Nie trzeba tu głośno nikomu mówić, jak wielu ta inwestycja miała potencjalnych przeciwników" - dodał Duda.

"Mówiłem w 2020 roku, że trzeba uczynić wszystko, by na 1 października (2022 roku) ten gazociąg był gotowy i mógł zacząć dostarczać gaz, i tak się dzieje" - zaznaczył Duda. Jak mówił, "może nie od samego początku będzie mógł działać z pełną mocą, może nie będzie w całości zapełniony - to skomplikowane, związane z różnymi procedurami, przepisami, także i europejskimi - ale będzie dostarczał gaz dla Polski w obecnej, bardzo trudnej sytuacji".

Jak wskazywał, "ani w 2015, ani 2016, ani 2020 roku nikt z nas nie mógł przewidzieć, kiedy jest tak ogromny kryzys gazowy, ten gaz już w najbliższym czasie będzie do Polski poprzez to nowe połączenie gazowe transportowany". Prezydent wskazywał też, że gazociąg "załatwia w ogromnej części również i europejski problem dostaw gazu właśnie do państw UE, bo Polska jest tu tym państwem, do którego gaz zmierza bezpośrednio, ale stąd ten gaz będzie mógł być rozdzielany wszędzie tam, gdzie będzie potrzebny".

Jak zauważył, to "zwłaszcza w obecnej sytuacji jest tak ogromnie wyraziste, gdzie choćby u nas w Polsce mamy coś, czego nie przewidywali nawet najwięksi pesymiści - mianowicie, że w pewnym momencie strona rosyjska po prostu zakręci kurek z gazem i gazociąg jamalski będzie pusty". "Dziś to się dzieje, dziś to jest faktem, a jednak dzięki tym wszystkim inwestycjom, także dzięki dalekowzroczności prezydenta RP pana prof. Lecha Kaczyńskiego, inicjatora budowy gazoportu w Świnoujściu i także wielkiego orędownika tego połączenia gazowego, mamy dziś i gazoport i dokonujemy symbolicznego otwarcia tej kolejne wielkiej inwestycji" - podkreślił.

Otwarcie gazociągu Baltic Pipe to ogromny krok w kierunku wzmacniania suwerenności Polski - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości otwarcia gazociągu.

Prezydent podkreślił, że otwarcie gazociągu Baltic Pipe to "ogromny krok w kierunku wzmacniania suwerenności naszego kraju". "To wielki dzień dla Polski, dla Danii, dla Norwegii, dla całej Unii Europejskiej, to wielki dzień dla naszej części Europy budowania bezpieczeństwa, spokoju i wzmacniania suwerenności" - powiedział prezydent.

Dziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie Baltic Pipe, a także podziękował wszystkim gościom za obecność na wtorkowej uroczystości.

Wspomniał także o niedawnym uroczystym otwarciu przekopu Mierzei Wiślanej. Mówił, że ta inwestycja umożliwia niezakłóconą i swobodną żeglugę na Zalew Wiślany, na wody terytorialnej Polski.

Premier: Kończy się era dominacji rosyjskiej w sferze gazu

Kończy się era dominacji rosyjskiej w sferze gazu; dzisiaj rozpoczynamy nową epokę - suwerenności energetycznej, wolności energetycznej i zwiększonego bezpieczeństwa - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości otwarcia gazociągu Baltic Pipe w Budnie k. Goleniowa (Zachodniopomorskie).

"Dziś możemy to rzec z pełnym przekonaniem - kończy się era dominacji rosyjskiej w sferze gazu. Era, która była znaczona szantażem, groźbami, wymuszeniami" - mówił szef polskiego rządu.

Jak dodał, dzisiaj rozpoczynamy nową epokę. "Epokę suwerenności energetycznej, wolności energetycznej i zwiększonego bezpieczeństwa - energetycznego, ale także bezpieczeństwa w szerszym rozumieniu tego słowa" - mówił premier Morawiecki.

Gazociąg Baltic Pipe ma tworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Jego uruchomienie zaplanowano na 1 października 2022 r. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System.

Baltic Pipe to od dziś gazociąg wolności, suwerenności, bezpieczeństwa i pokoju; na zawsze będzie symbolem suwerenności energetycznej - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości otwarcia gazociągu w Budnie k. Goleniowa (Zachodniopomorskie).

Szef rządu podkreślił, że cała Europa jednoczy się w wysiłkach przeciwko dominacji i imperializmowi oraz próbom kolonizacji otaczających państw przez Rosję.

"Chcemy żyć w zgodnie, w spokoju i pokoju z Rosją, ale widzimy także, że musimy być skonsolidowani, musimy być zdecydowani, musimy prowadzić działania w kierunku suwerenności, także suwerenności energetycznej, której ten gazociąg bałtycki na zawsze będzie symbolem" - powiedział premier Morawiecki.

Dodał, że gazociąg jest także wyrazem skuteczności, sprawczości i efektywności. "To jeden z największych i najbardziej skomplikowanych projektów, jakie Rzeczpospolita przeprowadziła w czasie i budżecie założonym, przeprowadziła w sposób skuteczny i efektywny" - podkreślił.

"Baltic Pipe, gazociąg bałtycki to od dziś gazociąg wolności, suwerenności, bezpieczeństwa i pokoju" - powiedział szef polskiego rządu.

Gazociąg bałtycki jest przeciwieństwem tego, co służyło planom wojennym Putina, czyli jest przeciwieństwem gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2 - mówił premier Mateusz Morawiecki we wtorek na otwarciu gazociągu Baltic Pipe.

Podczas wystąpienia na otwarciu gazociągu Baltic Pipe Morawiecki podkreślał, że bezpieczeństwo bierze się ze współpracy. "Dziś Polska jest częścią, wraz z Danią, wraz z Norwegią, najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata, częścią NATO" - wskazywał. "Wiemy doskonale, jak bardzo te nasze związki są dzisiaj ważne w obliczu wojny na Ukrainie" - dodał.

Jak wskazywał premier, "gazociąg bałtycki jest przeciwieństwem tego, co służyło planom wojennym Putina, czyli jest przeciwieństwem gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2".

"Dzisiejszy dzień jest podwójnie symboliczny, bo z jednej strony my pokazujemy światu, że można poprzez współpracę, poprzez solidarność zwiększać bezpieczeństwo, zwiększać suwerenność energetyczną naszego kontynentu" - mówił Morawiecki. "Ale z drugiej strony dziś mamy też do czynienia z aktem sabotażu" - dodał nawiązując do informacji Duńskiej Agencji Energii, która przekazała, że w poniedziałek doszło do wycieku gazu z jednej z dwóch nitek Nord Stream 2. "Widzimy wyraźnie, że jest to akt sabotażu. Akt, który prawdopodobnie oznacza kolejny etap eskalacji tej sytuacji, z którą mamy do czynienia na Ukrainie" - ocenił szef rządu.

Morawiecki podkreślił ponadto, że dziś widać doskonale jak niebezpieczną polityką była polityka współpracy rosyjsko-niemieckiej w obszarze gazu. "Dziś wiemy także, że Nord Stream 1 to gazociąg, którym płynęła także ukraińska krew" - dodał. "Były to instrumentalne próby zdominowania Europy Środkowej, które jednocześnie rodziły te wielkie ryzyka - ryzyka przed którymi przestrzegaliśmy i ryzyka z którymi dzisiaj mierzymy się na Ukrainie" - wskazał.

Frederiksen: nowy korytarz gazowy w Europie krokiem do uniezależnienia się od gazu rosyjskiego

Otwarcie nowego korytarza gazowego w Europie jest ważnym krokiem w kierunku uniezależnienia się od gazu rosyjskiego - powiedziała we wtorek premier Danii Mette Frederiksen. Putin wykorzystuje energię jako broń, by zdestabilizować Europę, nie możemy mu na to pozwolić - zaznaczyła.

"Dziś możemy obchodzić otwarcie nowego korytarza gazowego w Europie. Jest to krok bardzo ważny w kierunku uniezależnienia się od gazu rosyjskiego" - zaznaczyła premier Danii Mette Frederiksen podczas wtorkowej konferencja prasowej połączonej z symbolicznym uruchomieniem przesyłu w gazociągu Baltic Pipe przy tłoczni gazu w Goleniowie (Zachodniopomorskie). Przesył gazu w kierunku Polski ma ruszyć 1 października.

Zwróciła uwagę, że "kiedyś była to wielka wizja, dziś jest to rzeczywistość". "Putin myślał, że nas podzieli - mylił się jednak. Nie może zwyciężyć w tej wojnie. Będziemy nadal wspierać Ukrainę i wspólnie będziemy w stanie Putina pokonać" - zapewniła.

Jak wskazała Mette Frederiksen, "od samego początku ideą Gazociągu Bałtyckiego było uniezależnienie Polski od rosyjskiego gazu oraz zapewnienie bezpieczeństwa i niezależności dla całej Europy poprzez współpracę".

"Udaje nam się zrealizować tę wizję" - podkreśliła duńska premier.

Szefowa duńskiego rządu zwróciła uwagę, że Putin doprowadził do kryzysu energetycznego w Europie. "Przgotowując się do trudnej zimy, niezwykle ważna jest jedność europejska i współpraca" - wskazała. Podziękowała Polsce "za przywództwo od momentu inwazji rosyjskiej". "Widzimy dzisiaj wyraźnie, że Putin wykorzystuje energię, jako broń, by zdestabilizować Europę, by nas podzielić, a nie możemy mu na to pozwolić" - podkreśliła Mette Frederiksen. Wskazała na konieczność wspierania Ukrainy w walce z Putinem poprzez "nakładanie sankcji na Rosję i wyzwalanie się od uzależnienia od surowców energetycznych z Rosji".

Zwróciła uwagę, że w Polsce już wiele lat temu podjęto kroki, by uniezależnić się od energii rosyjskiej. Wyraziła zadowolenie, że Polska, Norwegia i Dania działały w tym kierunku solidarnie. "Musimy zrobić wszystko, co możliwe, by Rosja nie mogła wykorzystywać energii jako instrumentu władzy" - podkreśliła. W tym kontekście podkreśliła konieczność przyspieszenia zielonej transformacji.

Przypomniała, że Polska i Dania działają w zakresie m.in. elektrowni wiatrowych. "To poprawi nasze bezpieczeństwo energetyczne, zapewni zielone miejsca pracy wielu osobom, pozwoli nam walczyć ze zmianami klimatycznymi" - stwierdziła Mette Frederiksen. Oceniła, że "musimy jednak współpracować w znacznie szerszym zakresie".

