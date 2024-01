Oto nowy dyrektor generalny Lasów Państwowych. Witold Koss już na stanowisku

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska powołała Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, został nim Witold Koss - poinformował w środę resort środowiska.

"Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska powołała Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Stanowisko obejmie Witold Koss" - napisał w środę na platformie X resort środowiska.

We wtorek minister klimatu i środowiska poinformowała w mediach społecznościowych o odwołaniu poprzedniego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicy.

W zeszłym tygodniu premier Donald Tusk zapowiedział, że nowym Dyrektorem Generalnym LP będzie Koss. "Znany leśnik z Zachodniopomorskiego. Kiedyś dyrektor regionalny" - powiedział szef rządu. Dodał, że oczekiwania wobec nowego szefostwa Lasów Państwowych związane są przede wszystkim z "wielką potrzebą społecznej autentycznej kontroli, co dzieje się z naszymi lasami".

"Bardzo doceniam nie tylko dorobek pana Witolda Kossa, ale też jego stosunek do lasów, nie tylko do Lasów Państwowych, ale do polskich lasów" - podkreślił Tusk.

Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad 9,2 mln ha, z czego ponad 7,3 mln ha zarządzane jest przez Lasy Państwowe. (PAP)

