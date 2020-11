Tego unikaj. Najpopularniejsze hasła do aplikacji i platform cyfrowych

fot. VideoFlow / Shutterstock

Najpopularniejsze hasła do aplikacji i platform cyfrowych to łatwe do złamania sekwencje liczb, słowo "hasło" w języku angielskim i portugalskim oraz "picture1" (ang. obrazek1) - pisze na swoich stronach "Die Welt", powołując się na raport firmy NordPass, która administruje ponad 275 milionami haseł używanych na komputerach i telefonach komórkowych na całym świecie.

Sekwencja "123456" jest stosowana przez ponad 2,5 miliona użytkowników NordPass. Na drugim miejscu znajduje się "123456789" z ponad 900 tys. użtkowników, a dalej "picture1", "password" (ang. hasło), "12345678", "111111", "123123", "12345", "1234567890" oraz "senha" (port. hasło).

W drugiej dziesiątce najczęściej używanych haseł znajdują się również "qwerty", "abc123" czy "iloveyou" (ang. kocham cię) i tak jak wymienione wyżej, według NordPass, można je złamać w mniej niż sekundę.

"Die Welt" zwraca uwagę, że większość firm technologicznych polega na hasłach, które sprawiają, że aplikacje i platformy są bezpieczne, a dane użytkowników są chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Szczególnie groźne w tym kontekście jest to, że zaledwie 44 proc. wszystkich haseł było używanych tylko raz, jak wykazał NordPass.

Podstawową zasadą przy tworzeniu haseł jest jego długość, im dłuższe, tym lepsze - przypomina "Die Welt". Dobre hasło powinno mieć co najmniej osiem znaków, duże i małe litery oraz znaki specjalne, takie jak ?, #,% czy _, a także kilka cyfr. Nie zaleca się używania kolejnych cyfr, dat urodzenia i imion, a także liter znajdujących się obok siebie na klawiaturze, takich jak „qwerty”. Nie należy również używać znaków specjalnych na początku lub na końcu hasła. (PAP)

baj/ kgod/