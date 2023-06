Oto najlepsze miasta do życia. W zestawieniu znalazło się jedno z Polski

Gdzie się żyje najlepiej? Na to pytanie starają się odpowiedzieć twórcy indeksu "Najlepsze miasta do życia". W najnowszym raporcie Economist Intelligence Unit na szczycie podium znalazły się dwa europejskie miasta. Czy jest tam Warszawa?



Dwa najlepsze miasta do życia znajdują się w Europie, trzecie w Australii

Wiedeń (Austria), Kopenhaga (Dania) i Melbourne (Australia) - to, według twórców rankingu, najlepsze miasta do życia. Autorzy zestawienia biorą pod uwagę m.in. opiekę zdrowotną, wskaźniki przestępczości, stabilność polityczną, infrastrukturę, dostęp do kultury, rozrywki i terenów zielonych. W pierwszej dziesiątce rankingu z europejskich miast widzimy jeszcze szwajcarski Zurych.



Czemu Wiedeń zawdzięcza pierwszą pozycję? Jak czytamy w raporcie: "niezrównanemu połączeniu stabilności, dobrej infrastruktury, silnych usług edukacyjnych i opieki zdrowotnej oraz mnóstwa kultury i rozrywki".

W sumie przeanalizowano 173 miasta. Średni wynik indeksu we wszystkich 172 miastach (z wyłączeniem Kijowa) w badaniu osiągnął 76,2 pkt na 100 możliwych do uzyskania. Rok temu było to 73,2 pkt. Średni poziom życia we wszystkich miastach świata poprawił się względem zeszłego roku. Najmocniej skoczyły wskaźniki dotyczące zdrowia, ale też edukacji, kultury i rozrywki oraz infrastruktury.

W rankingu znalazła się też Warszawa. Stolica Polski zanotowała wynik 80 punktów, a więc więcej od średniej. Wyżej od Warszawy uplasowały się takie europejskie miasta, jak Budapeszt, Praga i Bratysława.

Jeśli chodzi o spadki, najbardziej pogorszyła się pozycja Edynburga (o 23 miejsca, spadek na 58. pozycję) i Sztokholmu (o 22 miejsca, spadek na 43. pozycję). Te spadki nie są jednak wynikiem pogorszenia sytuacji, ale stabilizacji w obliczu dużej poprawy pozostałych miast, szczególnie azjatyckich.

Na liście, w ostatniej dziesiątce, znalazł się też Kijów. Ranking zamykają takie miasta, jak Damaszek i Trypolis.

