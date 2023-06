Oto najbardziej rozpoznawalne marki miast na świecie. W zestawieniu nie zabrakło Polski

Londyn znalazł się na pierwszym miejscu najbardziej rozpoznawalnych marek miast na świecie. Stolica Wielkiej Brytanii wyprzedziła w rankingu Brand Finance City Index 2023 takie metropolie jak Nowy Jork, Paryż czy Sydney.

fot. pptara / / Shutterstock

Ranking Brand Finance City Index 2023 objął 100 metropolii. To pierwsza edycja badania, w którym wzięło udział 15 tys. respondentów z 20 krajów świata. Rozmawiano z nimi na temat 100 marek miast ze wszystkich kontynentów. Oprócz badania rozpoznawalności miast w ankiecie zapytano respondentów o ogólną reputację i ich osobiste postrzeganie każdego miasta jako miejsca do życia, pracy biurowej i zdalnej, nauki, emerytury, a także miasta, które warto odwiedzić lub w nim zainwestować. Zwycięzcą okazał się Londyn.

- Nie chodzi tylko o rozpoznawalność, czy ktoś słyszał o takim mieście, ale o głębszą znajomość miasta, czy rzeczywiście wiem o nim coś więcej niż tylko to, jak się nazywa i gdzie jest położone. Tutaj Londyn rzeczywiście przoduje, pewnie ze względu na położenie geograficzne w Europie i na język angielski, który w Londynie jest językiem urzędowym - tłumaczy w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Konrad Jagodziński, dyrektor ds. marek państw i miast w Brand Finance.

Jak podkreśla, warto jednak rozdzielić markę narodową Wielkiej Brytanii od marki samego Londynu, gdyż ich opinia na świecie jest zupełnie inna.

- Londyn jest postrzegany w dużej mierze jako miasto bardziej otwarte, bardziej kosmopolityczne niż reszta Wielkiej Brytanii - wyjaśnia ekspert Brand Finance. - Co ciekawe również brexit nie miał aż takiego znaczenia dla obniżenia percepcji, wizerunku Wielkiej Brytanii i Londynu na świecie. Czasem brexit wydaje się nam w Europie katastrofą wizerunkową i jaki miał on wpływ na Wielką Brytanię i Londyn, w reszcie świata nie jest w ten sam sposób postrzegany. Tam rzeczywiście Londyn jest po prostu dalej widziany jako znakomite miasto do życia, studiowania, zwiedzania, jako swego rodzaju stolica świata, która zasłużenie znalazła się na pierwszym miejscu w naszym rankingu.

Londyn z 84,6 pkt na 100 wyprzedził Nowy Jork i Paryż, które zajęły kolejno drugie i trzecie miejsce (odpowiednio 83 i 79,7 pkt). Stolica Wielkiej Brytanii przodowała w dwóch z siedmiu kluczowych kategorii: najlepsze miasto do studiowania i najlepsze miasto do zwiedzania, a w pozostałych kategoriach była w pierwszej czwórce.

- Wszystkie trzy miasta cieszą się dużą rozpoznawalnością na całym świecie, ale wszystkie trzy przodują również w różnych dziedzinach, dzięki czemu zajmują wyższe lokaty. Nowy Jork radzi sobie znakomicie w dziedzinie biznes i inwestycje, Paryż w dziedzinie kultura i dziedzictwo - mówi Konrad Jagodziński.

Uważany za światową stolicę finansów Nowy Jork zajął jednak drugą lokatę w kategorii najlepsze miasto do inwestowania. Wyprzedził go Zurych, który był liderem także jako najlepsze miasto na świecie do pracy zdalnej oraz do emerytury. W ostatecznej klasyfikacji był jednak daleko za podium i zajął 17. miejsce.

- Zurych ma o wiele mniejszą rozpoznawalność marki niż miasta z czołówki, nie jest miastem globalnym, nie jest miastem znanym powszechnie na całym świecie. Można porównać go do miasta luksusowego, marki luksusowej, która znana jest węższej grupie respondentów, ale wśród tych osób cieszy się bardzo dużym poważaniem - wyjaśnia dyrektor w Brand Finance.

Czwarte miejsce w rankingu zajęło Los Angeles, zdobywając 78,6 pkt na 100, a pierwszą piątkę zamyka Sydney (77,9 pkt), ocenione przez respondentów jako najlepsze miasto do życia. W pierwszej dziesiątce znalazły się również Singapur, Tokio, San Francisco, Dubaj i Amsterdam.

- To jest pierwsza edycja naszego rankingu, tak że zobaczymy, co przyniosą przyszłe lata, na ile miasta, które są dzisiaj niżej w rankingu, będą mogły piąć się w górę. Ale są miasta, które w ostatnich latach niesamowicie się rozwijają, takie jak Dubaj, Abu Dhabi, również wiele miast w Afryce. One rzeczywiście pną się w górę i na pewno będziemy widzieli wzrost pozycji tych miast w kolejnych latach - mówi Konrad Jagodziński.

Warszawa, jedyne polskie miasto w rankingu, uplasowała się na 62. pozycji.