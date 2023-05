Najbardziej i najmniej szanowane przez Polaków profesje. Influencerzy i politycy wciąż mają pod górkę

Czy kariera ma płeć? Podziały w Polsce wciąż żywe Czy kariera ma płeć? – to pytanie zostało postawione w jednym z paneli dyskusyjnych podczas konferencji gospodarczo-technologicznej Impact 2023. - Tak, w Polsce kariera ma płeć i jest to płeć męska – odpowiedziała Monika Zielińska, market manager w IKEA. Ale czy na pewno? Jeżeli spojrzymy na branżę finansową, to możemy powiedzieć, że jest zupełnie odwrotnie, gdyż zatrudnienie w sektorze finansowym pokazuje, że kobiety dominują, stanowiąc 60 proc. zatrudnionych.