Willa, siedlisko, działka nad Bałtykiem. Oto majątek byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Łączny majątek Łukasza i Anny Szumowskich wynosi przynajmniej 20 mln zł. Składa się na niego szereg nieruchomości o wartości ok. 8 mln zł, w tym m.in. willa w Aninie, siedlisko na Suwalszczyźnie (o powierzchni 16,2 hektara) czy działka 200 metrów od domu Mateusza Morawieckiego nad Bałtykiem - wynika z informacji WP.

Łukasz Szumowski zrzekł się ostatnio mandatu posła w związku z objęciem fotela dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii. Jak każdy odchodzący polityk musiał złożyć oświadczenie majątkowe. Choć na papierze były minister zdrowia nie posiada imponującego majątku, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że zanim wszedł do polityki, większość majątku przepisał na żonę, z którą ma rozdzielność majątkową.

Oświadczenia majątkowe byłego ministra są mocno nieczytelne, wielokrotnie zwracano na to uwagę, a współpracownicy zalecali nawet wypełnianie ich na komputerze. Części podanych informacji nie da się w ogóle rozczytać.

"Jeśli bralibyśmy pod uwagę zgromadzone oszczędności, które posłowie deklarują w swoich oświadczeniach majątkowych, Łukasz Szumowski byłby jednym z najbiedniejszych parlamentarzystów. Na początku kadencji w 2019 roku deklarował, że na koncie ma jedynie 1134 złote. Po dwóch latach stan posiadania posła trochę się poprawił - odłożył 24,5 tys. zł" - czytamy w wp.pl.

W oświadczeniu z kwietnia 2021 r. Szumowski informował, że posiada dwie działki, nie ma żadnych udziałów w spółkach, nie zasiada w żadnych fundacjach i stowarzyszeniach, czyli nie ma żadnych dochodów z tego tytułu. Pojawia się tu jednak niezgodność, bo zgodnie ze wpisem do KRS, były minister zasiada w radzie fundacji "Kresy w potrzebie – Polacy Polakom", która zresztą jest zarejestrowana u niego w domu. Wykazał wówczas oczywiście, że zarabia w Sejmie, Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Instytucie Kardiologii. Jako ciekawostkę można odnotować fakt, że Szumowski prowadzi praktykę lekarską, ale nie zarobił na tym ani złotówki.

Posiadłość w Aninie liczy w sumie 3130 m kw., dom ma zaś ok. 200 m kw. i jest własnością Anny Szumowskiej, zaś jej wartość szacuje się na 4 mln zł. Do posiadłości przynależy jeszcze jedna działka o powierzchni 1240 m. kw. będąca własnością Łukasza Szumowskiego, która została wyceniona na 750 tys. zł. Warto zaznaczyć, że Rezydencja w Aninie darowizną rodziców na rzecz byłego ministra zdrowia. Siedlisko położne jest zaś z niewielkiej miejscowości, w dolinie rzeki Szeszupy i nieopodal Jeziora Hańcza. Sześć działek o łącznej powierzchni 16,2 ha wraz z domem o powierzchni ok. 120 m kw i budynkami gospodarczymi wycenia się na przeszło 2,7 mln zł.

Działka nad Bałtykiem znajdująca się blisko letniej rezydencji premiera Mateusza Morawieckiego jest niezabudowana, tworząc całość z drugą działką będącą własnością członka jego rodziny. Ich powierzchnia to odpowiednio 2600 m kw i 2900 m kw, a wartość 650 tys. zł i 720 tys. zł.

Jak donoszą media, na miesiąc (tj. 26.10.2016 r.) przed objęciem przez Szumowskiego teki wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego (24.11.2016 r.) w kancelarii notarialnej pojawiło się małżeństwo Szumowskich i minister dokonał wówczas darowizny nieruchomości na rzecz żony. W tym czasie nastąpiło też przekazanie udziałów w spółkach, a część z nich została zlikwidowana.

Firma, w której prezesem jest jego brat, a żona pośrednim udziałowcem, otrzymała ponad 200 mln zł w państwowych funduszy. Pieniądze pochodziły m.in. z Agencji Badań Medycznych czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Chodzi o OncoArendi Therapeutics SA, rodzina Szumowskich posiada 7,66 proc. akcji spółki, które wg kursu na koniec stycznia były warte ok. 40 mln zł. Żona byłego ministra bezpośrednio kontroluje papiery o wartości ok. 12 mln zł. Tylko w 2020 r. Szumowscy zarobili przez Szumowski Investments sp. z o.o. 2,9 mln zł.