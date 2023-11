Oto główny faworyt do objęcia stanowiska sekretarza generalnego NATO

TURCJA Erdogan przesłał do parlamentu wniosek o ratyfikację akcesji Szwecji do NATO Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przesłał w poniedziałek do parlamentu wniosek ratyfikacyjny dotyczący akcesji Szwecji do NATO - poinformowały służby prasowe szefa państwa tureckiego.