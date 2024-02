Oszustwo przy zakupie Pegasusa? Władze Meksyku badają sprawę

„Przy zakupie systemu szpiegowskiej inwigilacji elektronicznej Pegasus używanego przez jedną z poprzednich administracji rządowych popełniono oszustwo” – oświadczył szef meksykańskiej Jednostki Wywiadu Finansowego (UIF) Pablo Gomez.

fot. mundissima / / Shutterstock

Uczynił to podczas piątkowej konferencji prasowej prezydenta Andresa Manuela Lopeza Obradora, której przebieg relacjonują na pierwszych stronach sobotnie meksykańskie gazety.

Liczne pytania dziennikarzy uczestniczących w konferencji prasowej zadawane Gomezowi zmierzały przede wszystkim do wyjaśnienia, dlaczego bardzo długo zwlekano z wykonaniem nakazu meksykańskiego Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości zobowiązującego do ujawnienia kontraktów, na podstawie których zakupiono program Pegasusa. Szef UIF odparł, że „w grę wchodziła kwestia bezpieczeństwa narodowego”.

Jednak sprawa została ujawniona ze względu na to, że przepłacono przy zakupie systemu Pegasus - wyjaśnił szef UIF.

„Nie jesteśmy instytucją władzy, która ma obowiązek publicznego ujawniania zawieranych kontraktów, ponieważ – co jest oczywiste - to nie my je podpisujemy. Władze przedstawiają nam te kontrakty, a my dokonujemy ich analizy – nie tylko analizy samych kontraktów, ale także operacji o charakterze finansowym związanych z zakupem” – wyjaśniał uczestnikom konferencji prasowej szef UIF.

W pierwszych dniach bieżącego miesiąca Sąd Najwyższy Meksyku zlecił Jednostce Wywiadu Finansowego opublikowanie wszystkich informacji dotyczących zakontraktowania systemu szpiegowskiego Pegasus od izraelskiej firmy NSO Group.

„Nie ma najmniejszego problemu – i nigdy go nie było – aby przedstawić dane dotyczące sprawy” – powiedział Pablo Gomes, dodając jednocześnie, że tego nie uczynią, aby nie narażać samej technologii prowadzonych dochodzeń.

Nasza Jednostka Wywiadu Finansowego – zapewnił Gomes - „stworzyła zgodnie z posiadanymi uprawnieniami własną technologię właściwą do codziennego badania setek i tysięcy raportów oraz informacji otrzymywanych za pomocą skomplikowanej struktury elektronicznej”.

„Technologia ta – dodał – nie jest publiczna i być nią nie może, ponieważ z samej definicji jest to kwestia bezpieczeństwa narodowego”. (PAP)

