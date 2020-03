Ponad 100 tys. zł straciła 85-letnia kobieta oszukana "na policjanta"

Ponad 100 tys. zł straciła 85-letnia mieszkanka Gdańska, która została oszukana metodą "na policjanta". Tylko w poniedziałek policjanci w Trójmieście odnotowali kilka podobnych prób oszukania seniorów.

Jak powiedziała we wtorek oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska, do oszustwa doszło w poniedziałek. Tego dnia rano do mieszkanki Gdańska zadzwonił mężczyzna, który powiedział, że jest pracownikiem banku. Twierdził, że będzie miała do odebrania przesyłkę dla kogoś z rodziny kobiety.

"Kilka godzin później do pokrzywdzonej ponownie zadzwonił telefon. Tym razem osoba po drugiej stronie słuchawki powiedziała, że jest policjantem rozpracowującym grupę oszustów, którzy planują napad na kobietę i kradzież jej oszczędności" - powiedziała PAP Karina Kamińska.

Żerowanie na psychozie. 10 przykładów z ostatnich dni Boisz się koronawirusa? Możesz stracić pieniądze. Oszuści szturmem ruszyli na polowanie. Obwieszczają, pobierają opłaty, sprzedają. Na łamach Bankier.pl pokazujemy 10 faktycznych przykładów, żeby ostrzec kolejne potencjalne ofiary.

Oszust przekazał pokrzywdzonej, że aby uratować swoje oszczędności, powinna wyrzucić je przez okno swojego mieszkania, a policjanci je zabezpieczą i przechowają.

Fałszywy policjant poprosił pokrzywdzoną o udział w prowokacji po to, aby zatrzymać sprawcę. Pokrzywdzona zgodziła się i na polecenie rzekomego policjanta wyrzuciła przez okno spakowane pieniądze.

"Tylko w poniedziałek oszuści kilka razy próbowali metodą +na policjanta+ wyłudzić pieniądze od starszych mieszkańców Gdańska. Prawie wszyscy odmówili przekazania pieniędzy i poinformowali o tych zdarzeniach policjantów, dzięki temu nie straciły wszystkich oszczędności - dodała Kamińska.

Policjanci przypominają, że pomimo ciągle prowadzonych akcji profilaktycznych przestępcy nadal wykorzystują zaufanie do policji i wyłudzają pieniądze od starszych osób.

Sposób działania przestępców podających się za wnuczka czy członka rodziny jest już na tyle znany, że zdecydowana większość seniorów wykazuje się czujnością i nie daje się okraść, a o próbie oszustwa powiadamia policję. Oszuści jednak modyfikują swoje działania.

Sprawcy coraz częściej wykorzystują zaufanie do policji i podają się za mundurowych. Przestępcy, dzwoniąc do swoich ofiar, podają się za funkcjonariuszy i proszą o pieniądze, które mają pomóc w rozwiązaniu prowadzonego rzekomo dochodzenia.

Policjanci przypominają, że nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy w celu wykonania jakiejkolwiek prowokacji wobec oszustów.

Autor: Krzysztof Wójcik