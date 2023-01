Oszustwo na... jajko niespodziankę? Kobieta straciła zawartość konta

1750 zł straciła mieszkanka powiatu suwalskiego (Podlaskie), która uwierzyła oszustom, że prześlą jej nieodpłatnie kilka palet jajek z niespodzianką, które tracą termin ważności. Kobieta kliknęła w przesłany link, by opłacić przesyłkę kurierską i straciła pieniądze ze swego konta bankowego.

fot. Ekaterina_Minaeva / / Shutterstock

Do suwalskich policjantów zgłosiła się oszukana 35-latka. Kobieta znalazła atrakcyjne ogłoszenie na jednym z portali aukcyjnych. Mieszkaniec południowej Polski oferował w nim nieodpłatnie pięć palet jajek z niespodzianką. Swoją decyzję uzasadnił tym, że zamówił za dużo towaru, a już zbliża się termin do spożycia.

Policja informuje, że mieszkanka powiatu suwalskiego skontaktowała się z mężczyzną poprzez jeden z komunikatorów, aby ustalić jak odebrać towar. Rozmówca zaproponował, że zamówi kuriera, a kobieta musi jedynie opłacić przesyłkę w wysokości 12 złotych i 19 groszy. Po chwili otrzymała link z możliwością dokonania tej płatności. Następnie kobieta wybrała ikonę swojego banku, po czym wpisała login i hasło. Tym samym dała oszustom dostęp do swojego konta, z którego zniknęło ponad 1750 złotych.

35-latka uświadomiła sobie, że padła ofiarą oszustwa. Od razu zgłosiła reklamację na transakcję w swoim banku i zablokowała konto, a o przestępstwie powiadomiła policjantów.

Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność przy internetowych operacjach finansowych, by nie klikać w nieznane linki do stron i zwracać uwagę jakie transakcje bankowe autoryzujemy i na jaką kwotę. Policja przestrzega, by nigdy nie podawać numeru pin, loginów i hasła oraz numeru karty bankomatowej.

Autor: Jacek Buraczewski