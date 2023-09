Oszustwo na hiszpańskiego arystokratę. "Pozował na tle rzekomo swojego odrzutowca"

20-latek włamał się do domu "Przy okazji" najadł się, wykąpał i zrobił pranie 20-latek włamał się do domu jednorodzinnego na terenie gminy Śmigiel (woj. wielkopolskie). Poza zrabowaniem pieniędzy, "przy okazji" najadł się, wykąpał i zrobił pranie. Mężczyzna został złapany na gorącym uczynku, gdy wrócił do tego domu po swoje wyprane ubrania.