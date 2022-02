Atak na klientów ING. Oszuści informują o próbie włamania się na konto

fot. Ralf Liebhold / / Shutterstock

Oszuści powracają w nowym wydaniu i straszą rzekomą próbą włamania na konto bankowe ING. Podszywają się bank, wysyłają fałszywe SMS-y z linkiem i wyłudzają dane osobowe. Przejście pod wskazany adres internetowy może grozić utratą wszystkich oszczędności.

Klienci ING Banku Śląskiego ponownie znaleźli się na celowniku cyberprzestępców. Oszuści podszywają się pod bank i wysyłają fałszywe wiadomości SMS z linkiem, które na ekranie telefonu mogą wyświetlić się jak standardowa konwersacja z ING. "Niestety legalne narzędzia, które pozwalają na taką manipulację siecią GSM, są szeroko dostępne i chętnie wykorzystywane przez oszustów" – informuje ING.

– Uwaga! Zauważyliśmy próbę włamanie się do konta bankowego ING, zalecamy niezwłocznie zmienić hasło. Ing bank slaski – czytamy w treści fałszywej wiadomości wysyłanej przez cyberprzestępców. ING podaje, jak może skończyć się przejście pod przesłany adres witryny internetowej: "Klikając w link, przejdziesz do fałszywych stron banku, co może grozić utratą wszystkich oszczędności!".

Cyberprzestępcy za pomocą podrabianej strony internetowej banku mogą wyłudzać dane, które umożliwią im przejęcie pieniędzy znajdujących się na koncie osobistym. Po czym poznać oszustwo i nie dać się złowić? "Nigdy nie przesyłamy linków w SMS-ach. Nigdy też nie poinformujemy Cię w SMS-ie o próbie włamania do Twojej bankowości internetowej" – przypomina ING. Link w wiadomości powinien zapalić pomarańczową lampkę ostrzegawczą.

"Dopóki nie klikniesz w żaden link z SMS-a i nie ściągniesz żadnej dodatkowej aplikacji - możesz czuć się bezpiecznie" – podkreśla ING w komunikacie prasowym. Jeżeli obawiasz się, że padłeś ofiarą oszustwa jak najszybciej skontaktuj się z bankiem - liczy się każda sekunda.

DF