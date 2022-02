Uwaga na "nową usługę bezpieczeństwa" w ING. Oszuści wysyłają fałszywe e-maile

fot. Ralf Liebhold / / Shutterstock

"Nie aktywowałeś nowej usługi bezpieczeństwa" w aplikacji mobilnej banku informują oszuści podszywający się pod ING i zachęcają do podania danych do bankowości internetowej. Link wysyłany przez cyberprzestępców prowadzi do fałszywej strony łudząco przypominającą prawdziwą witrynę ING Banku Śląskiego – alarmuje Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego.

Oszuści ponownie wkraczają do akcji - ich celem jak zwykle jest kradzież. Tym razem cyberprzestępcy atakują klientów ING Banku Śląskiego. Jak wygląda schemat wyłudzenia? Przestępcy wysyłają fałszywą wiadomość e-mail, w której informują o rzekomej nowej usłudze bezpieczeństwa, która ma ułatwić sposób zarządzania kontem bankowym.

W treści wiadomości zawarty jest link, który przekierowuje ofiarę oszustwa do strony internetowej podszywającej się pod domenę ING Banku Śląskiego. Cyberprzestępcy informują o konieczności przejścia pod podany adres w celu aktywowania usługi.

🚨Ostrzegamy przed fałszywymi e-mailami, w których oszuści podszywają się pod @ING__Polska. W treści wiadomości informują o braku aktywacji usługi bezpieczeństwa, w rzeczywistości przesyłany link prowadzi do fałszywej strony banku, która wykrada hasła.

Nie dajcie się okraść! pic.twitter.com/ofZEevCtl7 — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) February 19, 2022

"Ostrzegamy przed fałszywymi e-mailami, w których oszuści podszywają się pod ING. W treści wiadomości informują o braku aktywacji usługi bezpieczeństwa, w rzeczywistości przesyłany link prowadzi do fałszywej strony banku, która wykrada hasła. Nie dajcie się okraść!" – ostrzega Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego we wpisie zamieszczonym na Twitterze.

Można powiedzieć, że początek tygodnia bez oszustwa jest tygodniem straconym. W ostatnim czasie mamy do czynienia ze wzmożoną aktywnością cyberprzestępców - podszywają się pod banki, znane duże przedsiębiorstwa, czy doradców inwestycyjnych, którzy proponują rzekome wysokie zyski bez ryzyka przy zakupie kryptowalut.

