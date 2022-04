"Zapłać albo odłączymy prąd". SMS od PGE? Nie, oszuści znowu atakują

/ Shutterstock

Oszuści znowu atakują. Tym razem podszywają się pod PGE i wysyłają fałszywe SMS-y z informacją o rzekomym planowanym odłączeniu energii elektrycznej w przypadku nieuregulowania należności.

"To na pewno nie jest prawdziwa wiadomość. Nie korzystam z usług tej firmy" – podkreśla czytelniczka Bankier.pl, która przesłała do redakcji screen wiadomości (zamieszczony poniżej), oraz zaraz dodaje, że "musi zadzwonić do mamy, żeby ostrzec ją przed fałszywymi SMS-ami".

"PGE: Na dzien 28.04 zaplanowano odlaczenie energii elektrycznej! Prosimy o uregulowanie naleznosci" – czytamy w treści fałszywej wiadomości SMS wysyłanej przez oszustów. Dodatkowo podany jest link, pod którym rzekomo można zapłacić.

Uważaj na oszustów❗️PGE nie wysyła wiadomości, w których wzywa do pilnego uregulowania należności poprzez wskazany link. 🔥

Jeśli otrzymałeś takiego SMS-a – uważaj - to oszustwo❗️ pic.twitter.com/btlTeGGeS6 — Polska Grupa Energetyczna (@Grupa_PGE) April 12, 2022

Po czym poznać oszustwo? Pierwszym znakiem ostrzegawczym jest brak polskich znaków w treści wiadomości. W przypadku otrzymania takiej informacji powinna zapalić się pomarańczowa lampka ostrzegawcza. Więcej na temat cyberataków pisał Wojciech Boczoń w artykule "Bezpiecznie jak w banku. Jak nie dać się wyrolować oszustom".

