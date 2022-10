Oszustka, której życie zainspirowało serial Netflixa wyszła z więzienia

/ Netflix

Bywalczyni salonów Anna Sorokin, oszustka, skazana za kradzieże i fałszowanie dokumentów, wyszła w piątek na wolność. Grozi jej deportacja do Niemiec.

31-letnia kobieta, która używała też nazwiska Anna Delvey, stała się inspiracją serialu Netflixa „Inventing Anna”. Znana jako „Oszustka z Soho” podawała się - według prokuratury - za dziedziczkę fortuny w wysokości 67 mln dolarów. Mówiła, że jej ojciec jest dyplomatą, a kiedy indziej, że magnatem naftowym.

Sorokin pochodzi z Rosji, ma obywatelstwo niemieckie. Kłamstwa ułatwiały jej wejście do elit towarzyskich Nowego Jorku. Zarzucano jej też fałszowanie dokumentów w celu uzyskania pożyczek w bankach, pobyty w luksusowych hotelach i oszukiwania bogatych ludzi. Łącznie ukradła ok. 275 tys. dolarów. Została skazana na od czterech do 12 lat więzienia.

Sędzia Diane Kiesel stwierdziła, że była "oszołomiona głębią oszustw oskarżonej i jej labiryntowymi kłamstwami”.

Sorokin została zwolniona warunkowo za dobre sprawowanie z nowojorskiego więzienia w lutym 2021 roku. W marcu przejęła ją ICE federalna Agencja ds. Imigracji i Ceł ICE). Przebywała w areszcie w do piątku.

Kobieta wyszła za kaucją 10 tys. dolarów. Została zobowiązana do podania adresu na czas trwania sprawy o deportację w sądzie imigracyjnym. Nie wolno jej też zamieszczać postów w mediach społecznościowych. Musi nosić elektroniczną bransoletkę sygnalizującą jej miejsce pobytu.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

