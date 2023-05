Oszuści znów podszywają się pod OLX, Allegro i Vinted. Można stracić pieniądze

CYBERBEZPIECZEŃSTWO Poczta sprzedaje niedoręczone przesyłki w atrakcyjnych cenach? To oszustwo Osoby podszywające się pod Pocztę Polską oferują "możliwość zakupu" palet z niedoręczonymi przesyłkami zalegającymi rzekomo w magazynach. To oszustwo - ostrzegł we wtorek narodowy operator pocztowy. Spółka zapewniła, że nie sprzedaje niedoręczonych przesyłek.