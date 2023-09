Oszuści wzięli na celownik osoby oferujące wynajem lokali

Kredyt zero procent na pierwsze mieszkanie i dopłata do wynajmu. Propozycje KO dla młodych Jednozmianowość i zapewnienie opieki psychologicznej w szkołach, odwołanie Mikołaja Pawlaka ze stanowiska Rzecznika Praw Dziecka, kredyt zero procent na pierwsze mieszkanie oraz dopłata do wynajmu mieszkania - to postulaty zaprezentowane we wtorek przez posłanki Koalicji Obywatelskiej.