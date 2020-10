Oszuści wysyłają fałszywą decyzję o udzieleniu praw ochronnych na znak towarowy

fot. BeeBright / Shutterstock

Trwa wysyłka listów z rzekomą decyzją od urzędu patentowego. Oszuści wyłudzają pieniądze od firm - podają fałszywy numer konta, ostrzega Urząd Patentowy RP.

– Okazuje się, że to oszustwo. Pismo wygląda bardzo profesjonalnie, adresy i nazwy instytucji się zgadzają, na papierze nie ma uchybień formalnych, został wysłany dokładnie w czasie kiedy takiego pisma wyczekujemy - ale numer konta należy do oszustów – ostrzega jeden z warszawskich przedsiębiorców na Facebooku.

Przestępcy podszywają się pod Urząd Patentowy RP i wysyłają listy do przedsiębiorców. W treści informują o rzekomej decyzji w sprawie udzielenia praw ochronnych na znak towarowy i podają numer konta, na który należy wpłacić pieniądze. Oszuści wybrali czas nieprzypadkowo - od 12 października UPRP wysyła decyzje o udzieleniu praw do firm, które złożyły wniosek.

Numer konta należy do oszustów

– 1 października 2020 r. upłynął termin na wniesienie sprzeciwu dla ponad 5,5 tys. zgłoszeń znaków towarowych. Informujemy, że wysyłka decyzji o udzieleniu praw ochronnych na znaki, do których nie wpłynął sprzeciw, rusza 12 października 2020 r. Okoliczności te już okazały się być dogodną sposobnością dla osób, które podszywając się pod Urząd Patentowy i wyłudzają pieniądze. W obiegu pojawiły się już fałszywe decyzje datowane na dzień 5 października 2020 r., opatrzone podpisem Eksperta Filipa Radziwiłła – ostrzega UPRP.

Po otrzymaniu pisma z decyzją należy sprawdzić, czy numer konta Urzędu Patentowego RP jest zgodny z tym podanym na stronie - NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000. Warto pamiętać, że UPRP nie wystawia faktur i nie korzysta z usług podmiotów trzecich przy pobieraniu opłat urzędowych, przypomina UPRP.

Jeżeli przedsiębiorca podejrzewa, że doszło do przelewu na fałszywy numer konta, sprawę należy pilnie zgłosić do banku, a także do organów ścigania, przedstawiając (jeśli to możliwe) zachowane pismo/fakturę/e-maila.

