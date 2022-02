Oszuści wyłudzili z ZUS-u ponad 500 tys. zł. Są kolejne zatrzymania w Krakowie

fot. Włodzimierz Wasyluk / / FORUM

Kolejnych siedem osób zatrzymali krakowscy policjanci w związku z wyłudzeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2013-2019. Podejrzanym zarzuca się wyłudzenie ponad 500 tys. zł w postaci nienależnych świadczeń, zwłaszcza zasiłków chorobowych.

Informacje te przekazał w poniedziałek rzecznik prasowy krakowskiej prokuratury okręgowej Janusz Hnatko.

Funkcjonariusze zatrzymali siedem osób w ubiegłym tygodniu. Wcześniej przeszukali ich miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, zabezpieczyli dowody.

"Sposób działania sprawców polegał na wprowadzaniu pracowników ZUS w błąd co do faktu prowadzenia działalności gospodarczej, ewentualnie wysokości osiąganych z tego tytułu dochodów, a tym samym wskazywanych podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne" – wyjaśnił rzecznik prokuratury.

Zatrzymani to osoby w wieku od 27 do 42 lat, które zakładały głównie na terenie województwa małopolskiego fikcyjne jednoosobowe działalności gospodarcze lub wykazywały z tego tytułu zawyżone dochody, a jednocześnie celowo deklarowały wysoką podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, by przebywając na długotrwałych zwolnieniach lekarskich pobierać wysokie świadczenia z ZUS.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące oszustwa. Grozi im od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec wszystkich zatrzymanych zastosowane zostały wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych oraz dozoru policyjnego.

To kolejne zatrzymania w sprawie. Od listopada krakowscy funkcjonariusze zatrzymali łącznie 22 osoby, podejrzane o wyłudzenie blisko 4 mln zł, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2013-2019.(PAP)

autor: Beata Kołodziej

