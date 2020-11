Oszuści wyłudzili 150 tys. zł za pomocą aplikacji na telefon

fot. PR Image Factory / Shutterstock

W ostatnim czasie mieszkańcy powiatu kluczborskiego stracili blisko 150 tysięcy złotych, za pomocą aplikacji, które poszkodowani zainstalowali na swoich urządzeniach mobilnych.

Jak ostrzega Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, uzyskiwanie danych personalnych lub danych do logowania w różnych serwisach, poprzez wprowadzanie w błąd lub za pomocą złośliwego oprogramowania, to dziś częste sposoby działania oszustów.

Jeden z mieszkańców powiatu kluczborskiego chciał zainwestować w kryptowalutę. Mężczyzna przekazał oszustowi dane dostępowe do swojego konta bankowego, w celu przeprowadzenia "uwierzytelniających" operacji. Poszkodowany utracił w ten sposób blisko 20 tysięcy złotych.

Kolejne pokrzywdzeni zostali oszukani przez sprawcę podającego się za pracownika banku, który dzwonił z numeru telefonu łudząco podobnego do tego należącego do banku. W trakcie rozmowy oszust namówił swoich rozmówców do pobrania aplikacji, dzięki której był w stanie przechwycić dane i przejąć kontrolę nad urządzeniem mobilnym. Na koniec pieniądze ze skradzionego konta sprawca przelewał na wybrany przez siebie rachunek. Tą metodą oszustwa, pokrzywdzone osoby straciły blisko 100 tys. złotych.

Policja odnotowała także oszustwo za pomocą fałszywej aplikacji jednego z serwisów aukcyjnych. Pokrzywdzona, który zainstalowała ją na swoim telefonie, straciła 25 tys. zł ze swojego konta.

Policja ostrzega przed oszustami, wysyłającymi fałszywe SMS-y, "podszywając się pod serwisy z aukcjami internetowymi".

"W otrzymanej wiadomości znajdziemy link do podstrony umożliwiającej pobranie mobilnej aplikacji. Na pierwszy rzut oka wszystko gra - strona ma podebrany z oryginalnej witryny układ, patrząc jednak na URL w adresie, zauważymy nieprawidłowości, czyli jednoznacznie potwierdzenie, że strona nie jest oryginalna. Nie instalujmy takich aplikacji! Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Pracownicy banku nigdy nie żądają od klientów podania loginu, hasła do konta, ani tym bardziej kodu autoryzacyjnego SMS, jak i nie polecają instalowania aplikacji, z której mogą wykonywać ruchy na koncie klienta" - przypomina policja. (PAP)

autor: Marek Szczepanik

masz/ jann/