Oszuści wyłudzają dane kart płatniczych klientów serwisu OLX. Zachęcają do skorzystania z usługi nadania paczki przez portal za pośrednictwem WhatsAppa, ostrzega CERT Polska.

– Potwierdź otrzymanie pieniędzy za sprzedany produkt na stronie OLX. Zgodnie z zasadami korzystania z usługi dostawy OLX wskazane są powyższe dane kontaktowe kupującego oraz adres, na który należy odesłać towar w ciągu 3 dni – czytamy w fałszywej wiadomości przesyłanej przez oszustów opublikowanej w komunikacie prasowym OLX.

Przestępcy podszywają się pod platformę OLX, korzystając z komunikatora WhatsApp, i zachęcają do wysłania paczki przez portal. Wiadomość od oszustów zawiera link, który przekierowuje potencjalną ofiarę kradzieży tożsamości do fałszywej strony internetowej wyłudzającej dane karty płatniczej, ostrzega CERT Polska.

Ostrzegamy przed nową kampanią wyłudzania danych skierowaną do użytkowników portalu #OLX. Wykorzystując komunikator WhatsApp, przestępcy namawiają do użycia usługi nadania paczki przez OLX. Przesyłają link, który prowadzi do fałszywej strony wyłudzającej dane kart płatniczych. pic.twitter.com/RDNUy6AMkF