Oszuści podszywają się pod PKO Bank Polski. Nakłaniają do aktualizacji aplikacji IKO

Oszuści ponownie podszywają się pod PKO Bank Polski. Przestępcy wysyłają fałszywe SMS-y do klientów, w których nakłaniają do aktualizacji aplikacji mobilnej IKO. Podanie danych do logowania w nowej wersji aplikacji może skutkować utratą wszystkich oszczędności zgromadzonych na koncie.

Klienci PKO Banku Polskiego otrzymują e-maile o rzekomej konieczności pobrania i zainstalowania najnowszej wersji aplikacji mobilnej IKO. Wiadomości to oszustwo. Przestępcy próbują wykraść dane i "wyczyścić" konta osób, które pobiorą aktualizację. O nowy oszustwie poinformował Niebezpiecznik.

"Dzień dobry, informujemy o koniecznosci aktualizacji aplikacji IKO: hxxps://iko-pl[.]pw Twoj PKO Bank Polski" - czytamy w fałszywej wiadomości przesyłanej przez oszustów do klientów PKO Banku Polskiego. Treść SMS-a udostępnił serwis niebezpiecznik.pl.

W rzeczywistości za pośrednictwem rzekomej aktualizacji aplikacji mobilnej oszuści mogą wyłudzić dane do logowania do bankowości. Osoby, które podały numer klienta i hasło powinny natychmiast skonsultować się z pracownikami banku.

