Oszuści podszywają się pod KGHM. Namawiają do "inwestowania" w złoto i srebro

fot. Robert Neumann / / FORUM

Wykorzystując logo firmy KGHM Polska Miedź SA, oszuści namawiają do inwestowania pieniędzy w srebro i obiecują zyski. Próbują w ten sposób wyłudzić inwestycje przez internet. Prokuratura w Legnicy prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Jako pierwsze o sprawie poinformowało w czwartek radio RMF.FM, które podało, że w internecie można wciąż natrafić na nagranie zachęcające do inwestowania pieniędzy w kruszce, które produkuje koncern KGHM Polska Miedź SA. Film video kończy się linkiem do strony, poprzez którą można wpłacać pieniądze.

Zastępca prokuratora okręgowego w Legnicy prok. Arkadiusz Kulik potwierdził w czwartek PAP, że prowadzone jest śledztwo w tej sprawie i dotyczy ono zarówno oszustwa jak i kradzieży tożsamości, ponieważ w filmie wykorzystane jest logo państwowej firmy.

"Śledztwo dotyczy doprowadzenia osób do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem poprzez sieć internetową, czyli oszustwa z art. 286 p.1. Prowadzimy też postępowanie z art. 190a Kodeksu karnego, czyli dotyczące kradzieży tożsamości" - powiedział prokurator.

Dodał, że ustalenia wskazują, że serwery, z których dokonywano przestępstw, znajdują się poza granicami Polski, dlatego prokuratura zwróciła się już o pomoc m.in. do organów ścigania w Holandii, Niemczech i innych krajów. Apeluje też do oszukanych osób, od których wyłudzono pieniądze, by zgłaszały się do legnickiej prokuratury.

Za oszustwo oraz za kradzież tożsamości grozi do 8 lat więzienia.

autor: Roman Skiba