"Nie odebrałeś paczki, podaj dane do karty". Cyberprzestępcy znowu w akcji

Cyberprzestępcy kolejny raz próbują wyłudzić dane metodą „na kuriera”. Oszuści podszywają się pod firmę przewozową i wysyłają e-maile o nieudanej próbie doręczenia paczki. Ich celem jest wyłudzenie danych do kart płatniczych.

W polskiej sieci pojawiło się kolejne oszustwo polegające na próbie wyłudzenia danych przy użyciu „nieodebranej paczki”. Cyberprzestępcy tym razem rozsyłają wiadomości e-mail, podając się za firmę kurierską DPD i informując adresatów, że ich paczka nie została doręczona pomimo prób kontaktu – poinformował na swojej stronie portal Cyberrescue.

W treści wiadomości oszuści umieścili link do strony, która wyglądem łudząco przypomina stronę przewoźnika. Jednak aby dowiedzieć się, co stało się z paczką, należy uzupełnić kwestionariusz, podając swoje dane osobowe oraz dane do karty płatniczej. Osoby złapane na phishing mogą stracić wszystkie pieniądze ze swojego konta bankowego.

Aby uniknąć próby wyłudzenia danych, należy pamiętać, że sprawdzenie statusu przesyłki nie wymaga podawania swoich danych, w tym szczególnie danych do konta lub karty płatniczej. Wystarczy numer listu przewozowego. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji pozostaje kontakt z infolinią firmy kurierskiej w celu upewnienia się co do prawdziwości wiadomości, przy okazji sprawdzając status swojej przesyłki.

To nie pierwszy przypadek prób wyłudzenia danych przez oszustów podszywających się pod firmy kurierskie. Nie tak dawno informowaliśmy o dwóch przypadkach z wykorzystaniem InPostu. Wówczas cyberprzestępcy sugerowali adresatom konieczność dopłat do przesyłek. W obu wariantach użytkownicy otrzymywali wiadomości SMS o dopłacie do paczki. W jednym ta kwota wynosiła 0,99 zł, w drugim natomiast 4,27 zł.

