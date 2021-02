Oszuści atakują w Walentynki. Taka randka może drogo kosztować

fot. AngieYeoh / Shutterstock

Oszuści żerują na użytkownikach portali randkowych. Obiecują miłość na zawsze i na wieczność. Proszą tylko o drobną przysługę – przelanie pieniędzy na rzekome rachunki medyczne, przesłanie zdjęcia dowodu osobistego (żeby trochę pożartować) albo podanie numeru konta bankowego i danych karty płatniczej.

Ofiary oszustw romantycznych (z ang. romance fraud) straciły 68 mln funtów w 2020 r., czyli 348,73 mln zł w przeliczeniu po kursie obowiązującym na 11 lutego – podaje BBC na podstawie danych Action Fraud. Oszuści wyłudzają pieniądze, dane do logowania do bankowości internetowej lub skany dokumentów. Żerują na zaufaniu, jakim obdarzyły ich ofiary. Przestępcy udają romantyczne zamiary, zdobywają uczucia, troszczą się, a następnie proszą o przelew (np. na rzekome rachunki medyczne) lub pod fałszywym pretekstem zachęcają do popełnienia przestępstwa.

Romans z oszustem

Cyberprzestępcy nie mają litości – udają zakochanych po uszy, aby tylko osiągnąć swój cel. Kilka miesięcy temu ABC News donosiło o przypadku kobiety z Australii, która myślała, że nawiązuje relacje z amerykańskim żołnierzem. W wyniku zawiłego romansu Australijka wyprała 150 tys. dolarów brudnych pieniędzy dla gangów przestępczych.

W większości przypadków to kobiety padają ofiarą oszustw romantycznych. Policja wskazuje, że internetowi przestępcy atakują przede wszystkim przez portale randkowe, aplikacje oraz media społecznościowe. Wyłudzacze często wykorzystują okres przed Walentynkami, kiedy na każdym kroku można spotkać promocje dla dwojga i zdjęcia szczęśliwych zakochanych. Oszuści skupiają się na osobach samotnych. Wprowadzone lockdowny i pandemia COVID-19 powiększają skalę zjawiska.

W 2020 roku ofiary przestępstw straciły 68 mln funtów w oszustwach romantycznych, dla porównania 63 mln funtów zostało wyłudzonych podczas oszustw przy zakupach online.

Problem z odstąpieniem od umowy

Nie tylko użytkownicy portali randkowych mogą próbować oszukiwać, wyłudzać pieniądze lub dane. Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) otrzymało 168 zapytań dotyczących problemów konsumenckich z portalem randkowym, mającym siedzibę poza granicami Polski w 2020 r. Najczęściej konsumenci zgłaszali problem z odstąpieniem od umowy w ciągu 14 dni oraz automatyczne przedłużenie członkostwa.

Firmy mogą pobierać zbyt wysoką część zapłaconej opłaty od osoby, która po kilku dniach zrezygnuje z subskrypcji. Klient ma prawo do 14 dni odstąpić od umowy, sprzedawca może pobrać rozsądną

i proporcjonalną (w stosunku do opłaconego członkostwa) opłatę za okres korzystania z subskrypcji przez klienta.

ECK przywołuje przykład niemieckiego konsumenta, który wykupił roczne członkostwo premium na austriackim portalu randkowym. "Zapłacił za nie 523,95 euro. Po czterech dniach konsument zdecydował się zrezygnować z subskrypcji i poprosił portal o zwrot wpłaconych pieniędzy. Przedsiębiorca obciążył go opłatą 392,96 euro za cztery dni, podczas których konsument korzystał z platformy randkowej" – czytamy w komunikacie ECK.

Niemiec wszedł na drogę sądową. Natomiast niemiecki sędzia skierował sprawę do TSUE. Wyrok Trybunału wskazał, że "koszty pobierane przez portal randkowy były nieproporcjonalne do kosztów, jakie konsument zapłaciłby za roczne członkostwo". Dodatkowo TSUE zwrócił uwagę, że "opłata za świadczone usługi musi być jednak rozsądna i proporcjonalna w stosunku do opłaconego członkostwa". Przy jej kalkulacji trzeba wziąć pod uwagę czas trwania umowy oraz liczbę dni, przez które klient korzystał z usługi.