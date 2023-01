Oszuści atakują klientów Santandera. "Instalacja grozi utratą pieniędzy z konta"

E-maile od Santander Banku Polska o ograniczeniu dostępu do rachunku bankowego to oszustwo. Jak alarmuje CERT Polska, instalacja aplikacji przesyłanej w wiadomości grozi utratą pieniędzy z konta osobistego.

Klienci Santander Banku Polska ponownie znaleźli się na celowniku przestępców. Wyłudzacze stosują "sprawdzoną" metodę. Straszą odbiorców wiadomości rzekomym zablokowaniem dostępu do rachunku bankowego. E-mail zawiera link, pod którym czai się złośliwe oprogramowanie.

Uwaga! kampania phishingowa skierowana do klientów @SantanderBankPL .Oszuści rozsyłają maile z informacją o ograniczeniu dostępu do konta z powodu braku aplikacji bezpieczeństwa. W rzeczywistości jest to androidowy trojan bankowy Hydra. Instalacja grozi utratą pieniędzy z konta. pic.twitter.com/OZ0NqXuRFs