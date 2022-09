Fałszywe e-maile od rządowego serwisu. Uważaj możesz stracić pieniądze

fot. TippaPatt / / Shutterstock

Oszuści znowu atakują. Tym razem podszywają się pod rządowy portal Biznes.gov.pl. Przestępcy wysyłają fałszywe wiadomości e-mail o rzekomym powiadomieniu, które czeka w serwisie oraz straszą konsekwencjami niezapoznania się z dokumentem – ostrzega CERT Polska. W rzeczywistości w załączniku znajduje się złośliwe oprogramowanie.

Na początku tygodnia ostrzegaliśmy przed oszustami podszywającymi się pod PKO Bank Polski i BNP Paribas. Od kilku przestępcy wysyłają fałszywe wiadomości również pod przykrywką serwisu Biznes.gov.pl. E-maile zawierają złośliwe oprogramowanie, które może zainfekować całe urządzenie.

"Drogi Użytkowniku! Załącznik to oficjalne powiadomienie elektroniczne od Biznes.gov.pl. Powiadomienie będzie dostępne na Twoim Autoryzowanym Koncie od 09-08-2022 do 09-17-2022. Jeżeli nie przystąpisz do jej lektury we wskazanym terminie, wywołane zostaną odpowiednie skutki, zgodnie z obowiązującymi przepisami [Art. 46 Kodeksu postępowania administracyjnego.]" – czytamy w treści fałszywej wiadomości wysyłanej przez oszustów.

Ostrzegamy przed nową kampanią e-mailową podszywającą się pod portal https://t.co/36BAsY8mjJ

Rozsyłane wiadomości informują o rzekomym powiadomieniu oczekującym w serwisie, którego kopia ma znajdować się w załączniku. (1/n) pic.twitter.com/bOHDYgjD1h — CERT Polska (@CERT_Polska) September 9, 2022

Jak podaje serwis Niebezpiecznik.pl, atak dotyczy wyłącznie systemów Windows. Osoby korzystające z Windowsa, powinny upewnić się, że mają włączony Windows Defender, gdyż ten program antywirusowy, w przeciwieństwie do wielu innych, wykrywa to złośliwe oprogramowanie.

