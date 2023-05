Oszukiwała przy wynajmie mieszkania. Może trafić "za kraty" na długie lata

Oferując mieszkanie do wynajęcia w atrakcyjnej lokalizacji, 33-latka z Mławy pobierała kaucję i czynsz, po czym zrywała kontakt. W ciągu dwóch miesięcy oszukała w ten sposób trzy osoby. Pokrzywdzonych osób może być jednak więcej. Kobiecie przedstawiono zarzuty. Grozi jej do ośmiu lat więzienia.

fot. PHOTOCREO Michal Bednarek / / Shutterstock

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie asp. szt. Anna Pawłowska, prowadzone jest tam postępowanie, w ramach którego 33-letnia mieszkanka tego miasta usłyszała zarzuty związane z oszustwami przy wynajmie mieszkania.

"Kobieta, oferując mieszkanie do wynajęcia w atrakcyjnej lokalizacji, pobierała kaucję i czynsz, po czym kontakt z nią się urywał. W ciągu dwóch miesięcy oszukała w ten sposób trzy osoby, wyłudzając w sumie ponad 10 tys. złotych" - przekazała asp. szt. Pawłowska. Podkreśliła przy tym, że 33-latka oferowała do wynajęcia mieszkanie, które faktycznie do niej nie należy.

Rzeczniczka mławskiej policji zaznaczyła, że pokrzywdzonych w sprawie może być więcej niż dotychczas ustalone trzy osoby, ponieważ podejrzana o proceder umieszczała oferty wynajmu mieszkania w mediach społecznościowych i lokalnych portalach ogłoszeniowych nie tylko z terenu tego miasta, ale również sąsiednich miejscowości.

Zgodnie z kodeksem karnym, za przestępstwo oszustwa grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje, aby poszukując mieszkania do wynajęcia, korzystać z pomocy zaufanych pośredników nieruchomości, szczegółowo weryfikować ogłoszenia i sprawdzać opinie o nich, a także czy dany lokal jest faktycznie własnością osoby oferującej wynajem. "Nie podejmuj decyzji o wynajmie lokalu tylko na podstawie przesłanych informacji lub zdjęć" - podkreśla policja. (PAP)

autor: Michał Budkiewicz

mb/ ok/