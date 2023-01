Oszukali 175 firm na blisko 6 mln złotych. Ruszy proces

Lubelski wydział Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Arturowi P. oskarżonemu o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która dokonała oszustwa 175 podmiotów gospodarczych na prawie 6 milionów złotych - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Śledztwo w tej sprawie prowadził Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji. Akt oskarżenia przeciwko Arturowi P. został skierowany 23 stycznia do Sądu Okręgowego w Lublinie. "Prokurator zarzucił Arturowi P. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa oraz usiłowanie oszustwa co do mienia znacznej wartości" - podał Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

"W toku śledztwa prokurator ustalił, że grupa przestępcza, której członkiem był Artur P., doprowadziła 175 podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości prawie 6 milionów złotych. Członkowie grupy wprowadzili w błąd kontrahentów co do faktu prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą P.P.H. +M.+ sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz co do zamiaru uiszczenia zapłaty za otrzymany towar, bądź zamiaru jego zwrotu" - wyjaśniła PK. Śledczy podkreślili, że Artur P. był ostatnim ustalonym członkiem zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami.

Według ustaleń śledczych do wyłudzeń towarów dochodziło poprzez wystawianie faktury z przedłużonym terminem płatności na zakupiony towar. "Termin ten za każdym razem nie był dotrzymywany, a podmiotom gospodarczym, z którymi zawarto umowy handlowe, wysyłano prośby o prolongatę zapłaty o kolejny okres. Również ten termin nie był dotrzymywany" - zaznaczyła PK.

"Dzięki takiej działalności członkowie grupy opóźniali złożenie zawiadomienia o przestępstwie, jak również uzyskiwali czas na sprzedaż wyłudzonego towaru, który był następnie zbywany na terenie całej Polski poprzez ogłoszenia jak również za pośrednictwem internetu" - przekazała PK.

Do tej pory lubelski wydział PK w tej sprawie skierował akty oskarżenia przeciwko 10 osobom, wobec których zapadły wyroki skazujące. "W tym wobec organizatora całego procederu Jacka B., który został skazany przez Sąd Okręgowy w Lublinie na karę pięciu lat pozbawienia wolności" - dodała PK.

Za zarzucane czyny Arturowi P. grozi do 10 lat więzienia. (PAP)

autor: Bartłomiej Figaj

bf/ akub/