Oszukać czas. Potentat technologiczny wydaje miliony, by odmłodzić ciało

Majątek Bryana Johnsona jest oceniany na prawie pół miliarda dolarów. Z tego co roku wydaje 3 miliony, by odwrócić proces starzenia. Ma mu w tym pomóc sztab lekarzy, suplementy i odpowiednia dieta. By odpowiednio monitorować proces, zrobił m.in. kilkanaście tysięcy zdjęć... swoich jelit. Zupełnie jak u królików doświadczalnych.

fot. Bryan Johnson / / YouTube

Bryan Johnson ma 45 lat. Za cel obrał sobie "wynalezienie eliksiru młodości". Dąży do tego, by jego ciało wyglądało i zachowywało się jak należące do 18-latków. Zdaniem jego medyków jest na dobrej drodze, bo w ciągu dwóch lat obniżył swój wiek biologiczny o ponad 5 lat. Obliczono, że obecnie ma serce 37-latka, skórę 28-latka. Pojemność i sprawność płuc jego płuc już osiągnęła pożądany wiek 18 lat. Pozostaje mu jeszcze mózg, serce, wątroba, nerki, ścięgna, zęby, skóra, włosy, pęcherz, penis i odbyt - zaznacza Bloomberg.

Ciało skanowane raz w miesiącu

Jak wygląda dzień tego, który - zdaje się - odkrył receptę na długowieczną młodość? Milioner wstaje o 5 rano i ćwiczy (godzinę dziennie, trzy razy w tygodniu - intensywniej). W ciągu dnia przyjmuje około 20 suplementów. Je tylko wegetariańskie dania, składające się z dokładnie wyselekcjonowanych mieszanek. Co dzień chodzi spać o tej samej porze, a dwie godziny przed położeniem się spać zakłada okulary blokujące niebieskie światło. Nie przekracza także dobowej dawki kalorii ustalonej na poziomie 1977, co powoduje, że w jego organizmie tkanka tłuszczowa to zaledwie od 5 do 7 proc. Twarz smaruje siedmioma kremami dziennie. By odpowiednio móc porównać dane - od masy kostnej po liczbę nocnych erekcji - miliarder robi także zdjęcia swoich narządów. Samych jelit uzbierało się ponad 33 tys. fotografii.

Każdy parametr jego ciała jest dokładnie analizowany przez zespół 30 lekarzy i ekspertów medycznych, którymi kieruje Olivier Zolman, 29-latek badający terapie starzenia w Cambridge. Co miesiąc poddają milionera testom takim jakk badania krwi, rezonans magnetyczny, ultrasonografia i kolonoskopia. Razem z lekarzami nie unikają bolesnych czy nieszablonowych zabiegów. Np. jego dno miednicy zostało poddane działaniu impulsów elektromagnetycznych, by poprawić napięcie trudno dostępnych mięśni.

Spełnia marzenie Doliny Krzemowej

Bryan Johnson dorobił się 15 lat temu, tworząc Braintree Payment Solutions, którą następnie sprzedał w 2013 roku eBayowi za 800 mln dolarów. Jednak jak sam stwierdził, nie czuł się szczęśliwy i miał myśli samobójcze. Radykalnie więc zmienił swój styl życia. Założył także start-up bio, ale jak sam przyznaje, przeprojektowanie jego własnego ciała stało się dla niego najnowszym wyzwaniem.

Johnson doskonale zdaje sobie sprawę, że może brzmieć jak opętany, a metody, które stosuje, część oceni jako szarlatanerię. Jednak tym się nie przejmuje. Co więcej, krytyki się spodziewał. - To, co robię, może się wydawać radykalne, ale chcę dowieść, że samookaleczanie i rozkład nie są nieuniknione - wyjaśnia Johnson.

Popkultura i pieniądze w Bankier.pl, czyli seria o finansach "ostatnich stron gazet". Fakty i plotki pod polewą z tajemnic Poliszynela. Zaglądamy do portfeli sławnych i bogatych, za kulisy głośnych tytułów, pod opakowania najgorętszych produktów. Jakie kwoty stoją za hitami HBO i Netfliksa? Jak Windsorowie monetyzują brytyjskość? Ile kosztuje nocleg w najbardziej nawiedzonym zamku? Czy warto inwestować w Lego? By odpowiedzieć na te i inne pytania, nie zawahamy się zajrzeć nawet na Reddita.