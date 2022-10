Oszczędny król Karol III tnie koszty za prąd. Zainstalował wszędzie inteligentne liczniki energii

Badania wykazały, że inteligentne liczniki, które pokazują na bieżąco zużycie energii, skłaniają do zmiany konsumenckich nawyków, a co za tym idzie obniżenia rachunków o około 5 proc. Dodatkowo pomagają one wykrywania zakłócenia w systemie, umożliwiając szybką naprawę lub wymianę sprzętów, które "nagle" zaczynają pobierać więcej prądu. Przy większych budynkach, a do takich należą pałace i zamki rodziny królewskiej, liczniki te charakteryzują się większą dokładnością.