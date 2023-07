Oszczędności z last minute mniej ważne niż brak stresu. Polacy rezerwują wakacje z wyprzedzeniem

Booking i Airbnb już donoszą do skarbówki. Ruszyły kontrole Polaków Jeśli korzystasz z takich serwisów jak Booking czy Airbnb, to już prawdopodobnie dotarła do ciebie wiadomość z tych platform o konieczności podania danych do weryfikacji. Choć z pozoru wydaje się to dziwne, wiąże się z nowymi przepisami, które mają wejść w życie już niebawem.