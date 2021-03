Oszczędności w TVN Discovery. Tracą dziennikarze

fot. Grand Warszawski / Shutterstock

Covidowe spowolnienie, spadki oglądalności, straty obsługi brokerskiej Telewizji Puls - grupa TVN Discovery, jak podają Wirtualne Media, ucierpiała w pandemii, a oszczędności w TVN24 skutkują gorszym czasem dla dziennikarzy.

Pandemia spowodowała roszady kadrowe w Grupie Discovery. Jak podaje serwis wirtualnemedia.pl, we wrześniu z TVN odszedł prezes Piotr Korycki, a z końcem października z zarządem spółki rozstali się Maciej Maciejowski i Tomasz Marszałł, w lutym podano, że z TVN odchodzą: dyrektor personalna Agnieszka Trysła i dyrektor komunikacji korporacyjnej Marcin Barcz.

Fala redukcji nie ominęła około 30 pracowników biura reklamy TVN Media, kilkunastu pracowników technicznych oraz kilkunastu dziennikarzy - między innymi TVN24. Zrezygnowano z placówek korespondentów w Moskwie oraz w Paryżu.

Wirtualne Media informują, że wyjaśnieniem na takie działania mogą być malejące od lat wyniki oglądalności czterech głównych stacji. "W ub.r. TVN zanotował spadek o 11,4 proc. do 7,49 proc., jeszcze więcej stracił Polsat (o 15,1 proc. do 8,36 proc.), wynik TVP2 poszedł w dół 9,6 proc. do 7,54 proc., a TVP1 dzięki spadkowi tylko o 0,2 proc. awansował na pierwsze miejsce z wynikiem 9,66 proc. Pod względem przychodów z reklam tych spadków nie zrekompensują stacje informacyjne, zwłaszcza że oferują dla marketerów mniejsze możliwości niż kanały ogólne", czytamy na stronie wirtualnemedia.pl.

Sytuację pracowników w TVN Discovery pokazują ostatnie wydarzenia, o czym pisaliśmy na łamach Bankier.pl. Zatrudnionym przekazano dokument, w którym podano, że za konflikt interesów uważa się zatrudnianie członka rodziny lub randki ze współpracownikami. Reporterzy, dziennikarze i operatorzy otrzymali na służbową skrzynkę "coroczne oświadczenie dotyczące ujawniania konfliktów interesów". W dokumencie można przeczytać, że "czynienie tego, co słuszne, to jedna z podstawowych wartości Discovery".

WS