Oświęcim kontra Tauron. Czy spółka zawyżyła faktury?

Będzie 300+ dla sołtysów. Posłowie zagłosowali Sejm uchwalił w piątek ustawę, która przewiduje miesięczne świadczenie pieniężne dla sołtysów w wysokości 300 zł; muszą oni sprawować tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie krócej niż 8 lat. Dodatkowy warunek to wiek, w przypadku kobiet co najmniej 60 lat, mężczyzn - co najmniej 65 lat.