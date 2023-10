Nowe oświadczenie majątkowe premiera Morawieckiego. Więcej oszczędności, co z nieruchomościami?

Na stronie internetowej Sejmu można znaleźć nowe oświadczenie majątkowe Mateusza Morawieckiego, które złożył na koniec swojej kadencji. W porównaniu do poprzedniego za rok 2022 zwiększyły się oszczędności premiera, wzrosła także wartość posiadanych przez niego obligacji. A co z nieruchomościami?

Kilka tygodniu temu jak bumerang wrócił temat ukrywanego majątku premiera, który miał przepisać jego część na swoją żonę. "Rozwiązanie tej zagadki znajduje się w aktach księgi wieczystej zamieszkiwanej przez Morawieckiego (i przepisanej na jego żonę Iwonę) willi na warszawskim Mokotowie" - pisał wówczas Jacek Harłukowicz z Onetu.

Małżeństwo w 2013 roku zawarło umowę o podziale swojego majątku. Od tego czasu premier nie musi wykazywać w oświadczeniach majątkowych nieruchomości, które należą do jego żony.

Majątek premiera Morawieckiego - nowe oświadczenie

Teraz kwestia majątku Morawieckiego pojawiła się ponownie w związku z jego nowym oświadczeniem majątkowym - ostatnie dotyczyło 2022 roku.

Z dokumentu wynika, że zgromadził on 69 500 zł środków pieniężnych w walucie polskiej z uwzględnieniem PPK (stan na 31 sierpnia 2023 roku). Na koniec poprzedniego roku było to 15 700 zł, co oznacza to wzrost oszczędności o 53 800 zł. Nie posiada za to żadnych środków w walucie obcej. Jednak jeśli porównany je do stanu sprzed tej kadencji (5,1 mln zł), przez cztery lata oszczędności szefa rządu zmniejszyły się o ponad pół miliona złotych.

przez cztery lata oszczędności szefa rządu zmniejszyły się o ponad pół miliona złotych. Wzrosły jednak w porównaniu z ostatnim oświadczeniem majątkowym.





Większą wartość mają także obligacje, które posiada premier. Obecnie jest to 4 470 280 zł w porównaniu do 4 403 140 zł wykazanych w poprzednim dokumencie.

Jak się okazuje, Mateusz Morawiecki nie może narzekać na swoja pensję - od początku stycznia do końca sierpnia wpłynęło na jego konto z tego tytułu 190 030,24 zł. Za ten sam okres otrzymał także 30 453,28 zł diety poselskiej.

Majątek Morawieckiego - nieruchomości

Jeśli chodzi o nieruchomości, a także o mienie ruchome - tu nie było żadnych zmian. Mateusz Morawiecki jest właścicielem:

domu o powierzchni 150 m.kw. położonego na działce o powierzchni 0,46 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi i letniskowymi - wartość: 1,9 mln zł,

mieszkania o powierzchni 74 m.kw. - wartość: 1,1 mln zł,

domu o powierzchni 100 m.kw. na działce o powierzchni 3100 m.kw. (z zaznaczoną własnością dysponowania 300 m.kw.) wraz z zabudowaniami - przybliżona wartość: 3,5 mln zł,

Segment (szeregówka) o powierzchni ok. 180 m.kw., położona na działce o powierzchni ok. 400 m.kw. - 50 proc. udziałów o wartości ok. 600 tys. złotych,

działki rolnej o powierzchni ok. 2 hektarów o przybliżonej wartości 200 tys. zł.

Do jego mienia ruchomego o wartości ok. 385 tys. złotych należą meble i zabudowa o łącznej wartości około 355 tys. zł, a także sprzęt techniczny wart łącznie około 30 tys. zł.

