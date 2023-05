Mniej obligacji, mniej oszczędności. Oto majątek Mateusza Morawieckiego

Oświadczenie majątkowe premiera Mateusza Morawieckiego za 2021 rok wzbudziło ogromną sensację z powodu inwestycji w obligacje antyinflacyjne. Jak po roku zmienił się majątek szefa rządu? Na stronach Sejmu opublikowano oświadczenie majątkowe premiera Morawieckiego za 2022 rok.

Mateusz Morawiecki jako szef polskiego rządu zarobił w 2022 roku blisko 285 tys. złotych. Do tej kwoty należy doliczyć ponad 45,7 tys. zł diety parlamentarnej. Premier otrzymał także zwrot nadpłaconych składek ZUS w wysokości ok. 17,7 tys. zł pobranych w 2021 r. Dla przeciętnego Kowalskiego to spore pieniądze, ale i tak znacznie mniejsze niż te, które zarabiał jako prezes BZ WBK, późniejszego Santander Bank Polska.

Premierowi na koniec 2022 roku udało się zgromadzić na kontach 15,7 tys. zł oszczędności - to mniej niż rok temu, gdy Morawiecki deklarował oszczędności na kwotę 56 tys. złotych. Zmniejszył się także stan posiadania obligacji - wartość na koniec 31 grudnia 2022 roku wynosiła ponad 4,4 mln zł (rok temu zaś ponad 4,6 mln zł).

Premier chętnie inwestuje w nieruchomości. Mateusz Morawiecki jest właścicielem:

domu o powierzchni 150 m.kw. położonego na działce o powierzchni 0,46 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi i letniskowymi - wartość: 1,9 mln zł,

mieszkania o powierzchni 74 m.kw. - wartość: 1,1 mln zł,

domu o powierzchni 100 m.kw. na działce o powierzchni 3100 m.kw. (z zaznaczoną własnością dysponowania 300 m.kw.) wraz z zabudowaniami - przybliżona wartość: 3,5 mln zł,

Segment (szeregówka) o powierzchni ok. 180 m.kw., położona na działce o powierzchni ok. 400 m.kw. - 50 proc. udziałów o wartości ok. 600 tys. złotych,

działki rolnej o powierzchni ok. 2 hektarów o przybliżonej wartości 200 tys. zł.

W oświadczeniu majątkowym premier Morawiecki wykazał także mienie ruchome o wartości ok. 385 tys. złotych, na które składają się meble i zabudowa o łącznej wartości około 355 tys. zł, a także sprzęt techniczny wart łącznie około 30 tys. zł. Premier nie posiada za to samochodu.

Z oświadczenia dowiadujemy się też, że premier chętnie wspiera działalność charytatywną darowiznami. Przekazał na ten cel ok. 380 tys. złotych, a wśród fundacji i organizacji wymieniono te, które swoje działania koncentrują m.in. na rehabilitacji i wsparciu osób z niepełnosprawnościami, dzieci autystycznych, czy też wspierających nastolatków w radzeniu sobie ze stresem lub lękami.

