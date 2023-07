Oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy. Mieszkanie, działka i kredyt

Pensja prezydenta była o ponad 85 tys. zł wyższa niż w poprzednim roku. Sąd Najwyższy opublikował najnowsze oświadczenie majątkowe prezydenta Andrzeja Dudy.

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Oświadczenie majątkowe zostało złożone w marcu tego roku. Jaki stan posiadania zadeklarował prezydent? Sprawdzamy.



Ile zarobił prezydent Andrzej Duda?

Jak wynika z deklaracji złożonej przez prezydenta, Andrzej Duda z tytułu uposażenia otrzymał 367 669 zł brutto w porównaniu do 282 tys. zł w zeszłym roku. Różnica wynosi ok. 85 tys. zł.

Wśród innych zasobów pieniężnych prezydent wymienił ok. 150 tys. zł (współwłasność małżeńska) i ok. 200 euro oszczędności, a także polisę ubezpieczeniową w III filarze (wartą ok. 53 tys. zł).

Prezydent zadeklarował posiadanie:

spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkaniowego o powierzchni 79,4 metrów kwadratowych (współwłasność małżeńska),

działki o powierzchni 325 metrów kwadratowych (użytkowanie wieczyste, majątek odrębny),

wynoszącego 15210/31933 cz. udziału w nieruchomości wspólnej - mieszkania o powierzchni 132,68 metrów kwadratowych z garażem o powierzchni 19,42 metrów kwadratowych.

Prezydent odnotował kredyt na kwotę 497 tys. zł na zakup mieszkania (385 tys. zł do spłaty).

W zeszłym roku prezydent deklarował posiadanie akcji spółki Skotan, tym razem brak informacji na ten temat.

Andrzej Duda ma też rachunek karty kredytowej z limitem do 20 tys. zł, obecnie bez zadłużenia.

Prezydent otrzymał także 86 tys. zł zadatku tytułem umowy przedwstępnej sprzedaży spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Żona prezydenta i pierwsza dama, Agata Duda, ma formalny zakaz pracy. Nie pobiera wynagrodzenia i nie składa oświadczenia majątkowego. Państwo opłaca jej składki na ubezpieczenie społeczne, czyli także emerytalne.

Dziennikarze Faktu policzyli, że "do tej pory dzięki dodatkowym składkom konto ZUS żony prezydenta powinno zostać zasilone kwotą 83 tys. zł, do końca tego roku powinno to już być 99,6 tys. zł. To sprawi, że po osiągnięciu 60. roku życia, przechodząc na emeryturę, Agata Duda będzie mogła dzięki tym składkom podnieść świadczenie o ok. 500 zł miesięcznie".

Z dokładną treścią oświadczenia można zapoznać się na stronie Sądu Najwyższego [PDF].

W ostatnim czasie mogliśmy się też zapoznań z oświadczeniem majątkowym prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego.