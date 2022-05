Oświadczenia majątkowe posłów wysyłane Internetem. Komisje chcą wyeliminować błędy

/ Sejm RP

Komisja Etyki Poselskiej i Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych chcą uprościć i zdigitalizować wysyłanie oświadczeń majątkowych przez posłów, aby wyeliminować błędy przy wypełnianiu formularzy.

W rozmowie z PAP Jacek Świat (PiS), przewodniczący Komisji Etyki Poselskiej, podkreślił, że podstawowym zadaniem KEP jest kontrola oświadczeń majątkowych. "Od lat jest wielki problem z formularzami oświadczeń majątkowych" - powiedział. "Ten formularz jest po pierwsze - trochę archaiczny, po drugie - dość nieczytelny" - dodał.

Jak wskazał, oświadczenia składane przez parlamentarzystów są pełne usterek. "Usterek niewynikających ze złej woli czy z faktu, że ktoś chce coś ukryć, tylko czasem to wynika z braku uwagi czy poważnego podejścia do wypełniania oświadczenia, ale przede wszystkim z niejasności interpretacji - co, gdzie należy wpisać" - podkreślił Świat.

Przewodniczący przyznał, że na 460 posłów co roku ponad 100 oświadczeń wypełnionych jest z błędami, które potem trzeba wyjaśniać przed Komisją Etyki Poselskich.

"Podejmujemy próbę, wraz z Komisją Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych, żeby ten formularz poprawić, aby był bardziej jednoznaczny i żeby tych wątpliwości interpretacyjnych było jak najmniej" - zapowiedział przewodniczący i przypomniał, że jego komisja wysyła co roku informację do posłów, jak mają wypełniać formularze, ale nadal zdarzają się błędy. "Chcemy się z tym zmierzyć. Być może do końca kadencji uda nam się to wypracować" - dodał.

Ponadto, o czym mówi PAP Świat, jest kwestia tego, aby wysyłanie oświadczeń majątkowych było zdigitalizowane, a przy okazji, aby elektroniczna forma formularza wymuszała odpowiedzi. "Wtedy byłoby mniej przeoczeń" - stwierdził. "Chcemy także, aby formularze można było wysyłać drogą elektroniczną - tak, jak wiele dokumentów obecnie" - dodał.

Dyskusja na temat potrzeby opracowania nowego wzoru oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez posłów i senatorów ma się odbyć w środę podczas zamkniętego posiedzenia Komisji Etyki Poselskiej, gdzie gościem będzie przewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych Kazimierz Smoliński (PiS).

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora oświadczenie o stanie majątkowym składa się marszałkowi Sejmu pierwszy raz do dnia ślubowania poselskiego, a kolejne do 30 kwietnia każdego roku (według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, dołączając kopię rocznego zeznania podatkowego). (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski

gb/ godl/