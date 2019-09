Ostrzeżenia przed powodziami i chaos komunikacyjny po ulewach w Wielkiej Brytanii

Padające od rana ulewne deszcze spowodowały w niedzielę wydanie ostrzeżeń powodziowych oraz chaos komunikacyjny w niemal całej Anglii. Na wielu trasach kolejowych wystąpiły utrudnienia.

W niedzielę po południu w Anglii i Walii obowiązuje 58 wydanych przez rządową Agencję ds. Środowiska (EA) ostrzeżeń przed powodziami i 162 niższego stopnia alertów powodziowych. Dotyczą one niemal całego obszaru Anglii z wyjątkiem większości regionu Wschodnia Anglia (East of England) i części Anglii Południowo-Wschodniej.

This satellite and radar loop shows it's been a wet day for many; the heaviest #rain is pushing eastwards across northern England 🌧️ pic.twitter.com/TzA6ysXMT5